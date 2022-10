A Udine tutti insieme per pulire la città

È in programma sabato 22 ottobre alle 14.45 con partenza dal giardino Loris Fortuna, la prima passeggiata ecologica ufficiale organizzata da Plastic Free Onlus a Udine. L’organizzazione di volontariato, nata nel 2019 con l’obiettivo di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, con le sue molteplici iniziative ha saputo guadagnarsi un posto di assoluto rilievo nel panorama dell’associazionismo ambientale nazionale.

“Abbiamo fatto della concretezza il nostro punto di forza – spiega Riccardo Mancin, coordinatore nazionale e organizzatore dell’evento di sabato – .Alla costante informazione online attraverso i nostri canali social aggiungiamo le azioni di pulizia sul territorio, in sinergia con le amministrazioni comunali. Fino ad ora, in soli tre anni, abbiamo raccolto in Italia oltre 2 milioni di kg di plastica e di rifiuti grazie a oltre 3.000 azioni di pulizia, numeri senz’altro di rilievo e mai visti prima in questa nazione.”



Inoltre, Plastic Free ha coinvolto finora circa 250.000 volontari nelle proprie attività di rimozione di rifiuti non pericolosi dalla natura Non solo pulizie in città, spiagge o lungo i fiumi ma anche eco trekking con Plastic Free Walk per un turismo a impatto ambientale positivo e Plastic Free Diving, una squadra di sub volontari.

Sabato sarà il primo evento ufficiale della Onlus nella città di Udine, realizzato con il patrocinio del Comune. “In regione e in provincia ci sono già alcuni referenti attivi – conclude il coordinatore nazionale -. Sarà una bella occasione per dare un segnale di civiltà e di amore per la città. Sono attività senza controindicazioni e che possono fare tutti, consiglio di portare i bimbi per una esperienza per loro molto stimolante, educativa”. Nel punto di ritrovo sarà allestito un banchetto di accoglienza. I volontari devono iscriversi alla passeggiata ecologica attraverso il sito web www.plasticfreeonlus.it. Verrà donata agli iscritti l’iconica tshirt blu con tartaruga e dopo un veloce saluto ai presenti il gruppo si distribuirà lungo alcune vie del centro per un paio d’ore di camminata. E’ consigliabile portarsi i guanti protettivi mentre i sacchi verranno forniti grazie alla collaborazione con l’azienda Net che si occuperà poi di smaltire il bottino finale recuperato.