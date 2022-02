A Udine un corso di Arteterapia e Art Team Building

L’Accademia di Belle Arti GB Tiepolo di Udine, come illustrato dal direttore Fausto Deganutti, presenta il nuovo Corso di Perfezionamento in Arteterapia e Art Team Building, in partenza a fine febbraio, con modalità mista frontale/online oppure, a scelta, solo online con la direzione della professoressa Francesca Salcioli.

Il corso introduce all’Arteterapia, ovvero alla pratica artistica e creativa, a scopo terapeutico, formativo e sociale. L’Arteterapia è una disciplina trasversale di intervento professionale, applicabile, per la sua universalità e versatilità, a diverse tipologie di utenza e contesti lavorativi. Trova applicazione nei luoghi di cura e riabilitazione, nelle scuole, nonché nei contesti personali e professionali dove si desideri migliorare la qualità delle relazioni. Per la sua trasversalità, il Corso è aperto a tutti, senza prerequisiti, e pensato in particolar modo per docenti, psicologi, educatori, artisti, lavoratori in ambito sociale e risorse umane.

Allineandosi alla vocazione fortemente pratica e orientata al mondo del lavoro dell’Accademia Tiepolo, il nuovo Corso di Perfezionamento affianca, alle classiche declinazioni terapeutiche e formative dell’Arteterapia, un’attenzione specifica all’Art Team Building, ovvero alla costruzione e cura dei gruppi di lavoro e al ruolo della creatività nelle risorse umane, per una più efficiente e soddisfacente collaborazione professionale. Il Corso di Perfezionamento è in questo senso il primo percorso accademico in Italia a offrire una doppia formazione nell’Arteterapia e nell’Art Team Building. Il Corso si propone di favorire la formazione, l’aggiornamento e l’educazione continua di professionisti in grado di conoscere i fondamenti teorici dell’Arteterapia, della consulenza e del Team Building a indirizzo artistico e creativo, nonché possedere un ampio ventaglio di abilità pratiche, relative alle maggiori declinazioni, specificità e codici espressivi degli interventi terapeutici, maieutici e consulenziali a mediazione artistica.

Il corso di Perfezionamento avrà una durata di 100 ore complessive, suddivise in 6 weekend formativi intensivi, da febbraio a giugno 2022. La modalità didattica sarà mista, con lezioni online in diretta il venerdì sera e formazione in aula il sabato e la domenica. Sarà comunque possibile frequentare il corso completamente online, anche in differita, o scegliere quali discipline frequentare in presenza.

Il corpo docenti unisce eccellenze del territorio nazionale, distintesi nel campo della psicologia, antropologia, arte e mediazione artistica e creativa. Il piano di studi prevede le discipline: Storia e Modelli dell'Arteterapia, Principi e Tecniche della Terapeutica Artistica, Psicologia dell'Arte, Pedagogia e Didattica dell'Arte, Antropologia Culturale, Pratiche Creative per l'Infanzia e Fotografia.

Per iscrizioni e maggiori informazioni, contattare la Segreteria accademica, telefonando al numero 0432-292256, oppure scrivendo a segreteria@accademiatiepolo.it.

Il programma completo e il calendario del corso è consultabile sul sito dell’Accademia a questo link