A Valbruna, il primo festival NanoGreen del Fvg

NanoValbruna è il primo festival NanoGreen del Friuli Venezia Giulia. Incentrato sull’applicazione delle nanotecnologie per la soluzione di problemi ambientali ed energetici, questo evento promuove una doppia prospettiva: individuare soluzioni innovative a sostegno della Green Economy e mettere in gioco le straordinarie risorse economiche e sociali di questo territorio e della sua comunità, grazie alle nanotecnologie.



Dal 2 al 5 luglio 2020 Valbruna si apre alla Scienza e alla CoScienza ospitando il Festival NanoGreen.

Il Festival è stato pensato alla luce dell’emergenza sanitaria che ci ha colpito. Doveva prendere il via ad agosto, partirà invece il primo fine settimana di luglio con l’intento di dare un segnale forte di ripresa e di rinascita, con la voglia di disegnare scenari futuri, nel rispetto della natura e dell’uomo che la abita.

Valbruna, la Val Canale, la foresta di Tarviso, le Alpi Giulie, sono luoghi che rappresentano un’oasi incontaminata di straordinaria ricchezza, in una zona di confine che unisce e separa allo stesso tempo tre Paesi, Italia, Slovenia e Austria.



L’evento sarà in parte virtuale, un meeting scientifico a cui parteciperanno leader internazionali del settore, in collegamento da tutto il mondo, e in parte in presenza, con incontri tra scienziati esperti e tecnici che si confronteranno sui temi della sostenibilità ambientale.

Nei prossimi giorni l’annuncio dei relatori scientifici con una visione globale.