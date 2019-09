A Valvasone è ancora tempo di Medioevo

Sabato 7 settembre secondo giorno di Medioevo a Valvasone, la rievocazione storica giunta alla sua 27edizione, ispirata quest'anno alla lotta tra vizi e virtù narrata nel poema Psychomachia di Prudenzio. Dopo la prima notte “magica” di venerdì sera, il borgo antico valvasonese si prepara ad ospitare il pubblico già dalle 12 di sabato 7 settembre 2019 con l'apertura delle taverne. Infatti il Grup Artistic Furlan (organizzatore dell'evento) ha mantenuto anche quest'anno, dopo il positivo riscontro dello scorso, la giornata di sabato pomeriggio tutta dedicata alle famiglie con i bambini. Dopo il pranzo, i piccoli potranno conoscere da vicino gli animali domestici e da cortile tipici della vita medievale. Riconfermata anche quest'anno l'avventura medievale. Infatti, dalle ore 15.30, tutte le bambine e i bambini che giungeranno al Brolo di Valvasone potranno vivere l'assalto al castello: una avventura medievale in costume pensata per i minori dai 6 ai 14 anni. I giovani eroi, vestiti come soldati del castello, scopriranno il significato e la natura del leggendario codice cavalleresco e si troveranno coinvolti nella lotta per il controllo del regno. A contenderselo sono un usurpatore che, tra vizi e avarizia, vessa il popolo approfittando della sua posizione e il legittimo re, che ha fatto delle virtù il suo unico scopo di vita. Non solo, i bambini potranno anche assistere in “prima fila” allo spettacolo dei rapaci in volo e alla giostra a cavallo e a piedi ed infine, godersi gli spettacoli di giullari, menestrelli e musici studiati ad hoc per il pubblico delle famiglie.



Tutti i posti esauriti invece per la Fiabesca Cena Medievale organizzata sempre per sabato 7 settembre nella magica cornice del chiostro dell’ex Convento dei Frati Servi di Maria a Valvasone. L’esclusivo ricevimento quest'anno è dedicato alla lotta dell’anima tra la retta via e quella licenziosa, con un’alternanza tra peccati di gola e trionfi di gusto. Sette le portate medievali proposte, bagnate da buon vino e accompagnate da spettacoli d’arte medievale, tra duelli di spada, mangiatori di fuoco, musici, tamburi e bandiere, numeri di acrobazia, mimi e comicità medievale. Si partirà con una frutta all'acqua di rose e frutti rossi, per poi apprezzare il boccone di petonciana e cacio, pane dorato con farcia di pollo ed erbe. La terza portata sarà una pasta bruna con funghi e salsiccia in ciotola di pane, a cui seguirà una zuppa di campo. La quinta portata prevede cacio di pecora fresco e stagionato con miele alle noci a cui seguirà il costato di cinghiale con cavoli crudi. L'ultima portata, sarà la più dolce: delicatezze in bianco e dolci bruni. Il tutto annaffiato da vino bianco e nero e acqua di fonte. L’alternanza tra peccati di Gola e trionfi di Gusto, il loro dialogo e il loro confronto, sono i principali ispiratori del banchetto. Lungo le sette portate si dipana però tutta la battaglia tra Vizi e Virtù narrata dal testo di riferimento di questa edizione (la Psychomachia di Prudenzio).



In programma sabato alle 21 in piazza Castello anche il concerto di voce e arpa celtica Adriano Sangineto e alle 22 lo spettacolo del Teatro dei Misteri: Psychomachia, la lotta dei vizi e delle virtù. Per tutta la serata, dame danzanti e musici itineranti, cantastorie erranti. Alle 23.30 lo spettacolo col fuoco accenderà la notte dei festeggiamenti medievali.



La 27esima edizione delle rievocazione Medioevo a Valvasone è organizzata dal Grup Artistic Furlan con il patrocinio del Comune di Valvasone Arzene, il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli e con il contributo di E.ON Energia, Despar Nordest e Friulovest Banca.

MAGICA ATMOSFERA - Tutto a Valvasone è vero Medioevo, dagli abiti agli strumenti musicali, dalle danze alla guerra. Tra lo scintillio delle armi e delle armature e i broccati preziosi, tra vesti povere e il fascino degli antichi mestieri, accompagnati dallo scorrere rassicurante della roggia del mulino, rincorsi dai profumi delle taverne e dalle risa del vino fino a tarda notte.

IL TEMA - Il tema dell'edizione 2019 sarà la battaglia dell’anima (Pugna Animae), la millenaria lotta tra vizi e virtù. Detto così, il tema sembra “semplice” da affrontare, ma come sempre gli organizzatori di Medioevo a Valvasone vanno alle radici filologiche dell’Età di Mezzo, con un grande lavoro di ricerca, per offrire ai visitatori una narrazione storicamente corretta. Infatti il tema “morale” si ispira, anche per lo spettacolo teatrale principale, alla Psychomachia di Aurelio Prudenzio Clemente, un poema che descrive proprio questa lotta allegorica tra vizi e virtù. Un tema morale, quindi, che si lega alla diffusione del discorso fatto dalla patristica e dai chierici nel Medioevo intorno alle due alternative dell’anima: la salvezza e la dannazione. Si tratta del primo componimento allegorico della letteratura occidentale, che assurge a paradigma del contrasto fra etica pagana e cristiana al tramonto dell’impero romano.

IL TEATRO DEI MISTERI - Il tema sarà al centro dell'atteso Teatro dei Misteri, ispirato alla Psychomachia di Prudenzio: una grande rappresentazione di piazza che si rifà alla tradizione del teatro medievale.

Gli spettacoli si svolgeranno da venerdì a domenica sera con la regia del direttore artistico Luca Altavilla (venerdì 6 settembre ore 22.00; sabato 7 settembre ore 22.00; domenica 8 settembre ore 20.00 in Piazza Castello). Regia di Luca Altavilla con Gabriele Benedetti, e con Mina Carfora e Giulia Pes, scene realizzate e movimentate dagli Amici di Lucifero, ornati a cura di Luigina Tusini.



Prudenzio, l’autore della Psychomachia, all’inizio del poema annuncia il dipanarsi della sua opera prefigurando la battaglia contro le infamie del cuore come un dipinto in movimento. “È bastato chiedere all’autore di portarci per mano alla scoperta del suo testo - ha spiegato il direttore artistico della manifestazione, Luca Altavilla - e chiedere il permesso di rappresentarlo come fosse una contesa, in scala espansa, tra le virtù e i vizi. Questi ultimi raffigurati, nel suo dipinto in versi, come veri e propri mostri. Il nostro tentativo - ha aggiunto - è quello di compiere una sorta di sintesi temporale, in cui accostare i motivi, le storie e i personaggi, apparentemente lontani nel tempo, al nostro sentire contemporaneo, per scovare le radici della storia, che non è fatta solo di avvenimenti, ma che riguarda l’uomo nel suo intero divenire, nella consapevolezza dell’esistenza e dei suoi contrasti. Per questo motivo è stato scelto un tema morale: le alternative dell’anima, la salvezza e la dannazione, i vizi e le virtù; e attraverso le allegorie femminili descritte nei quasi mille versi di Prudenzio, ritrovare la millenaria e, mai esaurita, pugna animae, dove, allora come oggi, «una rivolta interiore e una lotta di passioni prostrano l’anima»”.

IL SABATO PER LE FAMIGLIE - Anche quest’anno il Grup Artistic Furlan ha mantenuto la giornata di sabato 7 settembre tutta dedicata al pubblico delle famiglie, con l’apertura dell’area della rievocazione già dall'ora di pranzo e la conseguente possibilità di pranzare nelle taverne, di fare acquisti alla fiera medievale e di godersi le animazioni organizzate nel pomeriggio. Sono inoltre stati organizzati eventi family friendly. Infatti, sabato 7 settembre alle ore 15.30 tutte le bambine e i bambini che giungeranno al Brolo di Valvasone potranno vivere una vera impresa cavalleresca.

I giovani eroi, vestiti come soldati del castello, scopriranno il significato e la natura del leggendario codice cavalleresco e si troveranno coinvolti nella lotta per il controllo del regno. A contenderselo sono un usurpatore che, tra vizi e avarizia, vessa il popolo approfittando della sua posizione e il legittimo re, che ha fatto delle virtù il suo unico scopo di vita. Non solo, i bambini potranno anche assistere in “prima fila” allo spettacolo dei rapaci e alla giostra a cavallo ed infine, godersi gli spettacoli di giullari, menestrelli e musici studiati ad hoc per il pubblico delle famiglie, oltre che fare visita agli animali nel cortile medievale.

I NUMERI - Con 150 spettacoli in programma, oltre un centinaio di figuranti e un migliaio di volontari impegnati nella sua organizzazione, Medioevo a Valvasone è pronta ad accogliere anche quest’anno migliaia di visitatori che raggiungeranno il borgo castellano desiderosi di vivere un’esperienza unica nell’Età di Mezzo.

LA CENA MEDIEVALE (TUTTA ESAURITA)- Cenare per una sera immersi nei sapori e nei costumi del Medioevo: sarà un vero banchetto dei vizi della Gola l’edizione 2019 della Fiabesca Cena Medievale organizzata nella magica cornice del chiostro dell’ex Convento dei Frati Servi di Maria a Valvasone.

L’esclusivo ricevimento dedicato alla lotta dell’anima tra la retta via e quella licenziosa, con un’alternanza tra peccati di gola e trionfi di gusto, è a numero chiuso su prenotazione al costo di 40 euro (per info tel. 345 0867343) e si terrà la sera di sabato 7 settembre.

La novità di quest’anno, è la possibilità, fin da ora, di prenotare il proprio posto alla tavola del conte con un semplice click on-line e poi pagando la propria quota con carta di credito o PayPal, oppure attraverso bonifico. Questo ha portato ad esaurire i posti della cena con quindici giorni di anticipo rispetto all'evento.

Sette le portate medievali proposte, bagnate da buon vino e accompagnate da spettacoli d’arte medievale, tra duelli di spada, mangiatori di fuoco, musici, tamburi e bandiere, numeri di acrobazia, mimi e comicità medievale. Nobili, inservienti, musici e giullari, in abiti medievali ricreeranno l’atmosfera di un vero banchetto medievale, intrattenendo e servendo gli ospiti fino a tarda sera.

L’alternanza tra peccati di Gola e trionfi di Gusto, il loro dialogo e il loro confronto, sono i principali ispiratori del banchetto. Lungo le sette portate si dipana però tutta la battaglia tra Vizi e Virtù narrata dal testo di riferimento di questa edizione (la Psychomachia di Prudenzio).

Piatto dopo piatto vediamo così confrontarsi e scontrarsi Sobrietà e Lussuria, Umiltà e Superbia, Carità e Avarizia, Pazienza e Ira, Fede e Idolatria, Pudicizia e Libido, Concordia e Discordia.

MENSA PRIMA

Fructi settembrini con acqua de petali de rosa, et fructi rossi, addolcito con miele

(Frutta all’acqua di rose e frutti rossi)

MENSA SECONDA

Boccon de petonciana et caseo, et pan fritto con un ripieno de carne de pollo et aromi de l’erbario

(Boccone di petonciana e cacio, pane dorato con farcia di pollo ed erbe)

MENSA TERZA

Ciotola de pane riempita con macaroni, con funghi et salsicce

(Pasta bruna con funghi e salsiccia in ciotola di pane)

MENSA QUARTA

Sopa de ortaggi et zucca

(Zuppa di campo)

MENSA QUINTA

Varietà de caseo pecorino, addolcito da miele con gherigli di noce

(Cacio di pecora fresco e stagionato, con miele alle noci)

MENSA SESTA

Costole di cinghiale con varietà di cavoli diversamente conditi

(Costato di cinghiale con cavoli crudi)

MENSA SETTIMA

Biscottini de farine varie et de vari sapori per chiudere il banchetto

(Delicatezze in bianco e dolci bruni)

BEVANDE

Il tutto annaffiato da vino rosso et bianco pe’ goduriosi, et acqua per li assetati.

(Vino rosso e bianco, acqua di fonte)



CASTELLO APERTO - Durante Medioevo a Valvasone sarà aperto al pubblico il castello che domina il centro storico, recentemente restaurato, per delle visite guidate. Sarà possibile ammirare l'interno dell'antico maniero con anche il teatrino, tra i più piccoli d'Italia, e la sala degli affreschi. Poi, sempre all’interno del castello, si potranno vedere all’opera speziali, notai, amanuensi, iconografi e figuranti armati.



LA FIERA MEDIEVALE - Il borgo di Valvasone si veste a festa e, da venerdì a domenica, accoglie anche il ricco mercato medievale, una vera fiera delle meraviglie! Orafi, fabbri, sarti e tessitori, amanuensi e miniatori, artisti, intagliatori ruberanno la tua attenzione con le loro magnifiche opere e produzioni. Si potranno incontrare: il maniscalco, le lavandaie, i cordai, gli alchimisti, i fabbricanti di spade e scudi, le sibille, il casaro, il panettiere.



LE TAVERNE - Saranno ben dodici quest’anno le taverne (una in più rispetto la passata edizione), in cui si potranno gustare piatti medievali che accontentano ogni palato: dal frico alla zucca, alla carne alla griglia, dal cervo con i funghi e polenta di grano saraceno, alla zuppa di ceci e pancetta croccante, dagli gnocchi di farro alle trippe, dall’asino o cinghiale con fagioli agli affettati misti. E poi buon vino, birra e speciali distillati e digestivi artigianali. Tutte le taverne sono gestite da associazioni locali che così autofinanziano la propria attività annuale.

IL BROLO ARMATO - Nel brolo alle porte del borgo, su un ampio terreno appena al di là della roggia, per tutti i giorni della rievocazione sorgerà un accampamento militare medievale. Cavalieri e arcieri soggiorneranno nei pressi di Valvasone, pronti a difenderla in caso di attacco e a istruire le nuove leve all’uso sapiente della spada e dell’arco. Nel brolo si potranno trovare gli spettacoli a cavallo, la giostra medievale a piedi (novità di quest'anno), i rapaci, la didattica medievale e gli accampamenti degli armati.

NUOVI SPETTACOLI – Per questa edizione numero 27, arriveranno al borgo antico anche nuovi gruppi di spettacolo e animazione, provenienti anche dall'estero. Dalla Spagna, Tartaruga Teatro con El carro de los matasanos, il grande strumentista di arpa celtica di caratura internazionale Adriano Sangineto farà alcuni spettacoli/concerti durante la manifestazione, l’immancabile Toi Ahi con la sua emozionante Danza nel Fuoco e poi nuovi gruppi di alchimisti, giullari, saltimbanchi, armigeri e falconieri.

I VIDEO - Per promuovere il tema della manifestazione sono stati realizzati tre video promozionali che, pubblicati sulla pagina ufficiale Facebook dell'evento, hanno subito fanno il pieno di like e commenti. Per guardare i video promozioni: www.medioevoavalvasone.it; sulla pagina Facebook: www.facebook.com/MedioevoValvasone; oppure sul canale YouTube.



