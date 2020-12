A Varmo 'inaugurata' la Via Del Natale

Il Natale è arrivato anche a Varmo, in quest'anno così particolare e difficile per molteplici aspetti. L'amministrazione comunale ha cercato di allietare lo spirito dei cittadini, creando l'atmosfera natalizia sul proprio territorio, non solo con le classiche luminarie e l'albero, per la cui installazione si ringraziano tutti i volontari che hanno collaborato, ma anche con le iniziative che hanno coinvolto tutti i bambini delle elementari e della scuola materna.



Non potendo realizzare i tradizionali laboratori Natalizi in presenza, i bambini hanno preparato a casa un proprio pensiero di augurio ed un disegno natalizio che poi, con l'aiuto di Maravee Animazione di Sara Vera Pittana, abbiamo attaccato alla recinzione della scuola con dei fiocchi intitolandola simbolicamente la Via Del Natale.



"Un piccolo gesto, ma che riscalda i cuori e ci si augura possa infondere un po' di gioia, serenità e speranza a chi vorrà fermarsi a leggere i pensieri dei bambini che con la loro semplicità e schiettezza, molte volte, sanno cogliere ed esprimere, meglio degli adulti, i diversi colori ed aspetti della vita. L'amministrazione comunale ha pensato, poi, di addolcire queste festività consegnando ai bimbi del nido, della scuola materna e delle elementari delle caramelle, non dimenticandosi, nello stesso tempo, delle persone più anziane, in particolare degli over 80, a cui consegnerà il classico panettone. Nonostante le limitazioni e restrizioni del momento è importante che la comunità possa percepire più vivo che mai che lo spirito di coesione e vicinanza che ci unisce nel segno delle nostre tradizioni religiose e culturali".