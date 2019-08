A Venzone avanza il camminamento sulle mura

L’ombra del Tar - che si pronuncerà a settembre in merito al ricorso sull’esito elettorale per tre voti di differenza - non blocca l’attività dei nuovi amministratori di Venzone. Tra le opere in cantiere per la valorizzazione di uno dei borghi più belli l’Italia c’è la realizzazione del camminamento sulle mura. “I lavori ripartiranno a settembre – assicura il sindaco Amedeo Pascolo - per continuare quanto già avviato dall’amministrazione Di Bernardo che aveva dato attuazione a un progetto partito e finanziato per iniziativa dei suoi predecessori”.

“Ora si realizzerà - spiega Pascolo - il rimanente 60% dell’opera, i cui lavori si erano bloccati perché, per svuotare il fossato, era necessario attendere i risultati delle analisi del terreno. L’area era stata riempita con materiale di risulta della ricostruzione dopo il terremoto del 1976 ed è completamente smaltibile”.

Gli scavi, quindi, possono ripartire per ultimare la parte di percorso che dà sulla statale 13 e arriva alla zona delle scuole, a nord est della cittadina. Il costo è di un milione di euro.