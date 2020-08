A Venzone torna il mercatino dell’antiquariato

Domenica 9 agosto 2020 ritorna a Venzone il mercatino dell’antiquariato Antigae .....e.... “ Mercanti nel Borgo”. All’interno delle antiche mura, nelle piazze e lungo le vie di uno dei borghi più belli d’Italia saranno presenti numerosi espositori provenienti dal Triveneto. Ricca la proposta per i collezionisti e per i numerosi turisti che in questo periodo visitano il borgo. Si potranno così trovare libri usati, mobili antichi, dischi, giochi e giocattoli, pezzi di ricambio, macchine fotografiche, monete, francobolli, fumetti, cartoline, orologi, ceramiche, oggettistica varia e attrezzi di una volta. I banchi saranno aperti dalle 8 alle 19.