Giovedi 15 agosto edizione straordinaria di “Mercanti nel borgo”. Antiquariato, collezionismo, vintage, libri e oggettistica, questo è quello che i numerosi espositori proporranno sui loro banchi. Piazze e vie del borgo si riempiranno per una giornata all’insegna del divertimento. Nel pomeriggio in piazza del municipio musica per tutti e dalla mattina presso il bar El Pequeno in via Roma sangria party.