A Verzegnis attiva la rete civica wireless

Potenziate le opportunità di connessione a internet nel Comune di Verzegnis grazie al progetto WIFI4EU. L’Amministrazione comunale, infatti, ha messo in funzione complessivamente dodici dispositivi, che consentono ai cittadini che si trovano nelle vicinanze degli “hot spot” dislocati sul territorio di navigare gratuitamente sfruttando una connessione a banda larga ad alta velocità. La rete è stata allestita e attivata grazie ad un finanziamento di 15 mila euro stanziato dell’Unione Europea per la realizzazione di zone di accesso gratuito ad internet in spazi pubblici con tecnologia wifi. Il Comune di Verzegnis ha ricevuto questa somma per la copertura dei costi delle apparecchiature e per l’installazione delle stesse.



Dieci i dispositivi collocati in spazi esterni e due all’interno di edifici di proprietà comunale. Il “wifi comunale” è costituito, nello specifico, dagli hot-spot installati nel Centro Sociale di Intissans (uno all’aperto e uno all’interno dell’edificio nella sala adibita a biblioteca), dai dispositivi collocati rispettivamente nella piazza del Municipio, nell’area del Campo sportivo di Santo Stefano e dai due apparati collocati a Sella Chianzutan, nei pressi del parcheggio del bar-ristorante. E ancora: dalle strumentazioni installate nel piazzale della chiesa a Villa, nella sala esposizioni della casa “Gjso Fior” a Chiaulis, nell’area di attesa delle corriere a Chiaicis, nello spazio esterno della scuola elementare a Santo Stefano, a Riviasio all’altezza dell’incrocio e a Marzovalis nei pressi dell’area giochi. Per navigare in internet gratuitamente attraverso l’infrastruttura wireless comunale, l’utente deve attivare dal proprio dispositivo la modalità di connessione wifi e selezionare la rete “WIFI4EU”.