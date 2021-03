A Verzegnis in vendita una cippatrice

Il Comune di Verzegnis mette in vendita una cippatrice a tamburo del 2013 il cui prezzo a base d’asta è di 20 mila euro. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 12 aprile nelle modalità previste dall’avviso pubblicato sul sito istituzionale (www.comune.verzegnis.ud.it). Possono concorrere all’acquisto persone fisiche o giuridiche.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Patrimonio del Comune di Tolmezzo (via Linussio 1 a Tolmezzo, tel. 0433 487942 e via Roma n. 33, Amaro, tel. 0433-487441, e-mail: patrimonio@com-tolmezzo.regione.fvg.it ).

Il bando di gara è consultabile e scaricabile dal sito internet dei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis facenti parte della Gestione Associata.