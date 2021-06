A Villa de Claricini Dornpacher è tempo della Festa della Mietitura

Un’esperienza a contatto con la natura per rivivere i ritmi naturali della raccolta e della trebbiatura del grano, ma anche l’occasione di per immergersi nella cultura: sabato 19 e domenica 20 giugno la Festa della Mietitura e Cantine Aperte animeranno, con una ricca serie di appuntamenti, la storica Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco, alle porte di Cividale.



Il 20 giugno è una data importante in agricoltura. Di questo periodo dell’anno, che coincide con il solstizio d’estate, sono tipiche fin dalla notte dei tempi le feste delle pratiche agrarie del raccolto del grano e si celebrano idealmente i frutti delle messi e delle farine, ovvero il pane e la pasta. Festeggiamenti che culminano il 24 giugno con la notte di San Giovanni, la notte magica per definizione, dove tutto è possibile e, come ci ricorda William Shakespeare, “i sogni sono veritieri e ciò che è impossibile si avvera”.



Sarà questa dunque l’occasione giusta per conoscere più da vicino il lavoro che si svolge nella tenuta de Claricini - dove le vigne ma anche cereali e legumi sono coltivati secondo i principi dell’agricoltura biologica – scoprire le diverse fasi della lavorazione del grano antico, dalla mietitura alla trebbiatura, e comprendere come si producono le farine partendo dai chicchi raccolti.



Per i bambini sono previsti degli speciali laboratori per imparare a preparare manualmente la pasta, mentre per gli adulti non mancherà la possibilità di degustare i vini prodotti dalla cantina de Claricini nei 12 ettari di proprietà coltivati a vigneto.Il ricco programma del week end in villa offrirà inoltre la possibilità di accedere agli interni della dimora seicentesca e alle annesse pertinenze con le sempre molto apprezzate visite guidate, che non tralasceranno il giardino all’italiana e l’incantevole parco della dimora storica. Saranno inoltre visitabili le mostre tematiche realizzate in occasione del 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri: “Dante in Cartolina”e "Dante in Miniatura", "Dante in pittura", "Dante in scultura" e "Dante e l'arte musiva", tutte realizzate dalla Fondazione de Claricini Dornpacher in occasione del proprio cinquantesimo anniversario e delle celebrazioni nei 700 anni della morte del Sommo Poeta.L’accesso alla villa, alle visite guidate e alle altre iniziative è possibile solo tramite prenotazione accedendo al sito visit.declaricini.it/it oppure telefonando al numero 0432 733234.