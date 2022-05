A Villa Manin l'Assemblea delle Pro Loco Fvg

Novità per l'assemblea annuale di Unpli Fvg Aps – Comitato Regionale Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, che quest'anno per la prima volta si terrà a Villa Manin di Passariano di Codroipo contestualmente alla grande manifestazione Sapori Pro Loco. Appuntamento nel complesso dogale sabato 21 maggio alle 10 nell'aula riunioni della Barchessa di Levante. Attesi i rappresentanti delle 220 Pro Loco aderenti sul territorio regionale, nonché autorità che porteranno il loro saluto.

"Sono oltre 20 mila i volontari - ha dichiarato il presidente del Comitato regionale Valter Pezzarini - che si prendono cura di comunità e territorio: ci è quindi sembrato giusto, per valorizzare il loro impegno, organizzare l'assemblea all'interno di Sapori Pro Loco, che dopo due anni di assenza a causa dell'emergenza sanitaria è tornata con numeri da record nel suo primo fine settimana. Una manifestazione in cui la ripartenza si tocca con mano e che quindi sarà cornice speciale dell'assemblea in cui analizzeremo il 2021 e programmeremo il nostro futuro, ripartendo anche dalle utili indicazioni arrivate dai primi Stati generali delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, che si sono svolti lo scorso novembre a Tricesimo".

Al centro della riunione, come detto, la ripartenza. "Indubbiamente - conclude Pezzarini - gli ultimi due non sono stati anni facili, con tante Pro Loco che hanno dovuto rinunciare ai propri eventi, specialmente quelli che erano previsti per l'autunno, inverno e primavera. Abbiamo calcolato che nel 2020 sono saltati l'80% degli appuntamenti. Nel 2021 è andata leggermente meglio, con poco meno del 50% degli eventi saltati rispetto al 2019. La primavera 2022 ha visto una ripresa molto forte e contiamo di tornare ai livelli pre pandemia, in cui organizzavamo 1400 eventi l'anno secondo i dati dello studio della CGIA di Mestre. Come Comitato regionale delle Pro Loco siamo sempre a disposizione delle Pro Loco per consulenze e formazione, anche attraverso lo sportello SOS Eventi Fvg che, sostenuto da fondi della Regione, supporta anche le altre associazioni del Terzo settore del Friuli Venezia Giulia".