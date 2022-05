A Villa Manin si elegge Miss Sapori Pro Loco

Domenica 15 maggio, la straordinaria cornice di Villa Manin di Passariano, le prelibatezze delle proposte enogastronomiche delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia e la bellezza saranno gli ingredienti della selezione di Miss Italia in occasione della 19esima edizione di Sapori Pro Loco.

L’appuntamento, valido per l’83esima edizione del concorso nazionale di bellezza più popolare prestigioso del nostro Paese, organizzato dall’Unpli Fvg - Comitato regionale Pro Loco in collaborazione con l’agenzia modashow.it e presentato da Michele Cupitò, inizierà alle 20.30, sarà trasmesso in diretta su Telefriuli e vedrà le concorrenti protagoniste di una sfilata, coordinata da Paola Rizzotti, con body ufficiale del concorso e abiti eleganti.

Per l’occasione, poi, sul palco le candidate al titolo di Miss Sapori Pro Loco indosseranno moda vintage con costumi da bagno e abiti degli anni ’50, ’60 e ’70 e le Pro Loco saranno protagoniste con le concorrenti che presenteranno i piatti tipici proposti nei vari stand assieme a presidenti o delegati delle varie associazioni.Due

le madrine d’eccezione per l’appuntamento di domenica che hanno ben rappresentato la nostra regione alle fasi finali di Miss Italia 2021: Elisa Molettieri, Miss Friuli Venezia Giulia in carica e pre-finalista nazionale, ed Erika Rebbelato, Miss Sport Friuli Venezia Giulia, classificatasi tra le prime sei alla finale nazionale di Venezia.

La vincitrice di Miss Sapori Pro Loco parteciperà, poi, di diritto alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia.

Al concorso possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare direttamente l’agenzia modashow.it esclusivista regionale, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram Miss Italia Friuli Venezia Giulia oppure sul sito www.missitalia.it