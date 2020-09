A Zoppola grande attenzione a bambini e ragazzi

Zoppola conferma ancora una volta la propria vocazione di paese attento alle esigenze di bambini e famiglie. Lo dimostra la scelta, come sempre non scontata e in questo caso anche complessa da gestire, di far ripartire il pre scuola già dal primo giorno e ora anche il doposcuola. "Per questo servizio - spiega il sindaco Francesca Papais - saranno dedicate risorse straordinarie e gli spazi all’interno del Centro diurno. In questo modo è stato possibile accogliere le numerosissime iscrizioni senza escludere nessuno".

"Il doposcuola, organizzato dal comune, sarà gestito dalla Cooperativa Piccolo Principe con il supporto dell’Associazione La Sorgente. Soprattutto quest’anno è importante che i ragazzi possano condividere dei momenti insieme pur lavorando ciascuno sui propri compiti, perché dallo stare insieme nascono un confronto e uno scambio reciproco di esperienze. Al doposcuola si cerca di favorire un percorso verso la consapevolezza da parte di ciascun ragazzo di quali siano le sue caratteristiche, i suoi punti di forza, gli strumenti e le strategie di cui ha bisogno", spiega ancora Papais.

"Il servizio sarà attivo il lunedì, il giovedì e il venerdì fino alle 16. Un ringraziamento speciale va al nostro Ufficio scuola che, anche durante il lockdown, non si è mai fermato, consentendo al Comune di organizzare servizi, che si sono rivelati una risposta importante per la cittadinanza", conclude il sindaco.