A Zoppola il Punto verde per l'estate dei ragazzi

Sarà un'Estate a colori al Punto Verde del Comune di Zoppola affidato dall'amministrazione anche quest'anno alla cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia. Si tratta di un servizio comunale di sostegno alle famiglie durante il tempo delle vacanze estive, che consente ai bambini un'esperienza di socializzazione in un contesto al contempo educativo, ricreativo e di libera espressione.

"Siamo molto felici di poter garantire ai nostri bambini un'estate di divertimento - ha concluso la sindaca Francesca Papais-. Poter dare loro uno spazio sicuro dove possano sperimentare la socializzazione è per l'amministrazione comunale di fondamentale importanza. Un ringraziamento speciale a quanti collaborano attivamente alla buona riuscita di queste settimane insegnando ai nostri ragazzi i valori dello sport, del volontariato e trasmettendo loro la nostra cultura e le nostre tradizioni locali".

Saranno 91 i bambini animati nell'arco delle cinque settimane di campus estivo che, iniziato il 28 giugno scorso, si concluderà il 30 luglio. "Sarà l'occasione per vivere con tranquillità questo periodo e permettere ai bambini di guardarsi attorno con rinnovata creatività - ha spiegato Giacomo Trevisan, responsabile del centro estivo comunale - : è sempre vivo il bisogno di relazioni vere, di spazi e di momenti di condivisione per trasformare le esperienze in emozioni e le emozioni in colori!". Il Punto Verde 2021 del Comune di Zoppola "Un'estate a colori!" sarà quindi nuovamente alla scoperta di quanto circonda i bambini sia dando loro l'occasione di esplorare il territorio sia attraverso giochi e attività improntate al riciclo, a combattere gli sprechi, a curare e rispettare la natura.



"Anche per quest’estate sarà richiesta una particolare attenzione ai comportamenti corretti - ha aggiunto Trevisan - e al rispetto delle norme sanitarie, ma siamo forti dell'esperienza positiva dell'anno scorso. Non mancheranno le attività sportive, i giochi e i laboratori creativi".Oltre a due gite della durata dell'intera giornata alla piscina Gymnasium Water Age di Cordenons, quest'anno sarà possibile riprendere una programmazione settimanale con diverse attività in collaborazione con realtà e associazioni del territorio come la Biblioteca Comunale di Zoppola, l'associazione La Sorgente, l’ASD Libertas Judo Kuroki Zoppola, l’associazione Grava Bike, il Comitato di Casarsa della Delizia della Croce Rossa Italiana, la Polizia Comunale di Zoppola, la Parrocchia di San Martino Vescovo di Zoppola, la Pro Loco di Pescincanna, l'esperto di storia locale Claudio Petris e altre associazioni.