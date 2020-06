A Zuglio si parla di 'Costituzione, Limitazioni, Libertà'

Il Ristorante La Polse di Zuglio (UD) organizza per venerdì 19 giugno alle ore 20,30 un incontro pubblico sul tema “Costituzione, limitazioni, libertà”. Abbiamo voluto creare un'occasione per discutere pubblicamente di alcuni aspetti che nel periodo più grave dell'emergenza sanitaria erano emersi anche nel dibattito parlamentare, ma di cui sembra di essersi già dimenticati, ovvero la costituzionalità o meno della gestione dell'emergenza sanitaria. Le tematiche attengono infatti in generale la nostra dimensione di cittadini, ma per ciascuno possono esservi ulteriori aspetti coinvolti, quali l'essere imprenditori, lavoratori, genitori, credenti, ammalati (di Covid e non di Covid), etc.



Se prima era la gestione dell'emergenza sanitaria a dominare, ora è quella legata agli aspetti economici, come se la seconda fosse conseguenza della prima. Ma è proprio vero, o in realtà le due emergenze sono state sempre correlate e andavano affrontate insieme fin dall'inizio in una maniera diversa sia nella forma che nella sostanza, come in realtà è la stessa Costituzione a delineare? Cosa potrà riservarci il futuro se non prendiamo consapevolezza di questi aspetti, che già la Costituzione affronta? Di questo proveremo a discutere, anche in un'ottica operativa. Vi invitiamo, se ritenete opportuno, a diffondere attraverso i vostri canali di comunicazione questa iniziativa.



Per esigenze organizzative, invitiamo chi vuole partecipare a contattarci ai recapiti indicati nella locandina: sottolineiamo che la serata è su prenotazione obbligatoria per garantire il corretto distanziamento fra le persone. In caso di un numero alto di adesioni potrà esserci una seconda data il venerdì successivo 26 giugno.