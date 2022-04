Abio consegna le uova pasquali ai bambini in ospedale

Nella settimana Santa, riprendendo una tradizione interrotta lo scorso anno a causa della pandemia Covid 19, i volontari Abio Udine Odv (Associazione Bambino in Ospedale) hanno consegnato ai piccoli pazienti del reparto pediatrico dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia le uova di Pasqua. Un'iniziativa a cui, si spera nelle prossime settimane, possano seguire molte altre. Purtroppo durante il lungo stop dovuto alla pandemia i volontari non hanno potuto operare all'interno del reparto ma confidano di poter riprendere al più presto il servizio di supporto che da anni accompagna i bambini ricoverati e le loro famiglie.



In questi ultimi mesi Abio Udine Odv ha continuato, per quanto possibile, a offrire il suo aiuto, ad esempio supportando il lavoro dei sanitari presso l'hub vaccinale dell'Ente Fiera di Udine dedicato ai più piccoli. Ora, con grande entusiasmo, i volontari sono pronti a riprendere in reparto quanto prima l'attività interrotta.