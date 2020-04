Abio vicina ai bambini ricoverati in ospedale anche a Pasqua

La Santa Pasqua è alle porte e i volontari di Abio Udine, Associazione Bambino In Ospedale, anche in queste settimane di forzata assenza dal reparto hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai bambini che si trovano a trascorrere la festività in Pediatria. Come ogni anno l’Associazione ha fatto pervenire ai piccoli degenti le tradizionali uova di cioccolata ma in questo delicato momento ha voluto anche dare il suo contributo provvedendo a fornire prezioso materiale di protezione al personale del reparto di Terapia Intensiva. I volontari infatti, non potendo essere fisicamente presenti e non usufruendo dei vari materiali con i bambini in reparto, hanno ritenuto di devolvere quella spesa per sostenere genitori, nonni, zii che sono ricoverati nel nostro Ospedale, pensando di fare un gesto che anche i donatori Abio, in questo momento, sicuramente condivideranno.



Da quando la quarantena è in vigore i volontari sono lontani dal reparto, ma presenti con iniziative promosse sui vari canali social con l’intento di ridurre le distanze e far sentire meno soli tutti i bambini, sia piccoli che grandi: per questo è possibile seguire le pagine Instagram e Facebook con l’augurio che tutto finisca bene e presto.