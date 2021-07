Accelerare per non far scappare i turisti

Siamo in ritardo, ma mai come ora ci sono i presupposti per far sì che questa regione diventi presto il luogo ideale per i cicloturisti europei. Luca Mastropasqua, coordinatore della Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) del Fvg fa professione di ottimismo anche se c’è parecchio lavoro da fare per recuperare i ritardi accumulati. “Nessuna ciclovia è totalmente completa - ricorda Mastropasqua -, inclusa l’Alpe Adria che rappresenta il nostro fiore all’occhiello. Altro percorso da realizzare è quello del mare Adriatico realizzato solo per brevi tratti. Sul piano cicloturistico questa ciclovia sarebbe strategica nell’ambito dei percorsi ciclabili Eurovelo che attraversano l’Europa. In Germania, Olanda e Danimarca questi percorsi sono stati completati, i francesi sono a buon punto, mentre noi siamo indietro. Le difficoltà come al solito non mancano, ma ci sono due elementi da evidenziare: di recente è stato presentato il Piano regionale della mobilità ciclistica al quale abbiamo collaborato anche noi come Fiab.



Il Piano è stato redatto grazie alla legge regionale 8 del 2018, che si occupa dello sviluppo della ciclabilità e della mobilità sostenibile. Questa legge è uno dei testi più avanzati in Italia. La situazione è molto favorevole dal punto di vista legislativo e dell’interesse politico, anche se siamo già in ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa. Voglio però essere ottimista perché non siamo in mezzo al deserto: la direzione è già tracciata e ci sono elementi molto positivi. Per esempio nell’intermodalità siamo tra le regioni più avanzate in Europa”.: “Il caso dell’Alpe Adria mi pare emblematico - sottolinea - come dimostrano le attività dedicate sorte lungo il suo percorso. Anche a Trieste i pernottamenti dei cicloturisti, nel solo 2019, sono stati oltre ventimila secondo i dati degli albergatori ed è facile ipotizzare che i numeri siano importanti anche altrove. C’è una rete di attività economiche che si sta sviluppando attorno alla bicicletta. Oltre a completare l’Alpe Adria andrebbero assolutamente finite le ciclovie del mare Adriatico, del Tagliamento e della Pedemontana.perché il suo territorio e le sue tradizioni cambiano continuamente nel giro di pochi chilometri.. Quello sulle due ruote è per eccellenza unper godere di buoni servizi. Inoltre, il cicloturismo destagionalizza perché il flusso e delocalizza le presenze valorizzando tutto il territorio attraversato., anche perché sta ripartendo”.