Accelerazione transfrontaliera per Startup e Pmi

Cab - Crossborder Acceleration Bridge - progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia in 24 mesi ha sviluppato un nuovo modello di accelerazione internazionale per 20 tra startup e Pmi che hanno avuto l’opportunità di seguire un percorso di accelerazione caratterizzato da un approccio transfrontaliero.

Il percorso ha sfruttato le peculiarità dei due mercati: i primi tre mesi di accelerazione in Slovenia che offre un ambiente test ideale per la fase iniziale dello sviluppo delle idee ed i successivi tre mesi in Italia per perfezionare la fase “go to market”. Inoltre, coerentemente con gli obiettivi del progetto, è stata attivata una rete internazionale di mentori a supporto del go to market che ha permesso l’attivazione di quaranta professionisti esperti di diversi settori per supportare le startup e Pmi.

I risultati sono stati presentati nel corso dell’evento Cab Expo a Venezia. Capofila del progetto è Friuli Innovazione che ha coordinato i partner: Abc Accelerator, Università Ca Foscari, Università di Primorska, Università del Litorale di Capodistria, Università degli Studi di Trieste, Gruppo Euris, Camera di Commercio e Industria slovena, Smart Com d.o.o.

Proprio la prestigiosa sede dell’Università Cà Foscari ha ospitato Cab Expo, l’evento organizzato con il coordinamento del Professor Bagnoli. Nell’occasione le startup e le Pmi si sono presentate a una platea di venture capitalists, business angels imprenditori, giornalisti e studenti. Proprio la platea ha votato e selezionato Tomappo di Bojan e Tilen Blažic, la startup slovena che ha sviluppato un assistente digitale per il “gardening”, quale vincitore del contest “Cab Innovation Award”.

Il format della giornata ha creato importanti momenti di dialogo e networking. Nel corso del pomeriggio, con il coordinamento della Professoressa Comacchio dell’università Cà Foscari, si sono confrontati e hanno disegnato strategie di crescita e di relazione i principali incubatori del Friuli, Veneto e Trentino Alto Adige: Slovenia Lab Vega Park, H-Farm, Noi TechPark Bolzano, t2i, M31, Start Cube, Abc Acceleretor e Friuli Innovazione. Sul palco anche Electrolux, Tim e CerealDocks, che hanno attivato i propri programmi di accelerazione con lo scopo di favorire la open innovation e la proliferazione di nuove idee innovative.

“Cab è uno tra i progetti europei che Friuli Innovazione ha realizzato per finanziare servizi di accelerazione di impresa e di educazione all'imprenditorialità anche a favore delle startup e Pmi del nostro territorio", spiega Fabio Feruglio. "Queste iniziative dovrebbero essere parte di una strategia collettiva con una visione di lungo termine, per creare un ecosistema regionale per le startup. Solo attraverso scelte strategiche collettive, anche nel caso dell’educazione all’imprenditorialità e del supporto all’avvio di imprese innovative, potremo costruire nel medio periodo processi solidi di sviluppo e di benessere, perché cultura, conoscenza, spirito innovativo sono i volani che proiettano nel futuro".

Il progetto Crossborder Acceleration Bridge è finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia- Slovenia 2014-2020 e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).