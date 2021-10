Mercoledì 27 ottobre, alle ore 15.00, si terrà a Doberdò, davanti al monumento “In memoria dei soldati sloveni sul fronte dell’Isonzo 1915 – 1917”, la commemorazione in ricordo a tutti i soldati caduti nel Primo conflitto mondiale. Tale iniziativa, denominata “Accendiamo il lume della pace”, è promossa dal Kulturni dom di Gorizia e dal Comune di Doberdò del Lago, in collaborazione con il Ministero della Repubblica di Slovenia per gli sloveni nel mondo e la Fondazione “Poti miru – Le vie della pace” di Kobarid.



Alla cerimonia presenzieranno il sindaco di Doberdò, Fabio Visintin, il prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi ed il presidente del Kulturni dom Igor Komel.