Acceso il Babbo Natale di piazza Libertà a Udine

Forse le critiche erano state troppo affrettate ed eccessive, in realtà sta diventando sempre più bello. Stiamo parlando dell'allestimento del simpatico Babbo Natale di Udine, il pupazzo posizionato al centro del terrapieno di Piazza della Libertà. Ieri notte, infatti, durante le ultime fasi di allestimento, Telefriuli ha avuto la possibilità di vederlo in anteprima illuminato, ovvero come apparirà da questo fine settimana, quando saranno ufficialmente accese le luminarie che coloreranno il centro del capoluogo friulano.

L’installazione, rispetto ai giorni scorsi, è stata completata con l’addobbo di alcuni giganteschi pacchi regalo e il posizionamento di 10 piccoli abeti, collocati alle spalle del grande Santa Claus. Rimossa, invece, una volta per tutte, la staccionata azzurra che circondava l’opera, bocciata dalla stragrande maggioranza dei cittadini.

Grande attesa, ora, per l'inaugurazione di venerdì 26 novembre. Con l’accensione dei due abeti rossi installati in piazza del Lionello e in piazza Duomo sarà dato il via ufficiale allo shopping natalizio di Udine. E tra le piazze, i borghi e i palazzi storici decorati a festa, quest’anno, dopo vent'anni, sarà illuminata anche via Cividale.