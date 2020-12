Acceso l'albero di Natale per le vittime del Covid

Dall’idea del mandamento di Confcommercio Udine al contributo della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dal regalo fatto da Legnolandia e dalla comunità di Forni di Sopra al generoso intervento economico di Angelo Marzullo, oggi dirigente d’azienda a Milano, ma che ha voluto ricordare i genitori, Antonino ed Elida, scomparsi di recente, gestori per anni di una macelleria in via Poscolle.

Sono tanti i protagonisti dell’iniziativa dell’albero di Natale acceso nel pomeriggio all’ingresso dell’ospedale di Udine come ricordo delle vittime del virus e auspicio di superamento della pandemia, alla presenza anche del direttore generale dell’ospedale Massimo Braganti, del vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, dell’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini e del vicesindaco di Udine Loris Michelini.

Con la condivisione della direzione generale del Santa Maria della Misericordia c’è la firma di tutti nei pannelli che circondano l’abete: anche la ditta Midolini, che ha curato l’installazione, Tassotto&Max photo e video agency, che realizzerà un video ricordo, il coro VocinVolo, che offrirà la base musicale del video, la ditta Koki, che ha voluto occuparsi della realizzazione dei pannelli, Fimaa Confcommercio Udine come sponsor e Abramo Impianti per l'allestimento luminoso. E naturalmente la Confcommercio di Udine: l’associazione si è occupata anche della regia di tutta l’iniziativa.

"Ho subito sposato il progetto", sottolinea il presidente della Cciaa e di Confcommercio Giovanni Da Pozzo. "In un anno così difficile per tutti, vogliamo dare un segno di vicinanza ai pazienti e ai parenti che li assistono. Ma vogliamo ringraziare in questa sede il personale sanitario, duramente provato da pesanti carichi di lavoro, che quotidianamente mette il suo coraggioso impegno per curare i pazienti colpiti da un nemico invisibile".

"L’albero è stato regalato con la speranza di portare un pensiero di vicinanza a coloro che sono impegnati da mesi con il loro lavoro a combattere l’epidemia – commenta a sua volta il presidente di Legnolandia Marino De Santa – e di sostegno a quanti, affetti dal male, possono cogliere dalla pianta un esempio di resistenza contro tutte le intemperie. Virus compreso".

Legnolandia, oltre a donare l’albero, ha deciso di comune accordo con Confcommercio di donare i costi aggiuntivi dell’installazione a favore di infermieri e medici dell’ospedale.

"Questo albero, in questo luogo, rappresenta un simbolo di speranza in un momento difficile che ci vede sempre impegnati a combattere un virus che circola ancora velocemente. Ho fiducia che i risultati arriveranno avendo la certezza che tutto quanto è nelle nostre possibilità per dare le migliori cure ai nostri cittadini, viene fatto", ha detto il vicegovernatore Riccardi, esprimendo gratitudine per il gesto di dedicare all'ospedale udinese questo simbolo natalizio: "Stiamo tutti affrontando un periodo di grande difficoltà - ha detto - che ci vedrà vivere un Natale diverso e circoscritto nei limiti imposti dell'emergenza sanitaria; questo dono ci aiuterà a guardare al futuro con positività".

Il vicegovernatore, che ha portato i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, ha evidenziato la determinazione nell'adottare tutte le misure necessarie per il contenimento del contagio: "Misure non ordinarie - ha ribadito - che devono tenere il passo con l'evoluzione del virus che si manifesta in modo diverso dalla prima fase".

Un passaggio del suo intervento ha riguardato la situazione dei vaccini anti-covid: "Stiamo lavorando per organizzare il sistema delle vaccinazioni e abbiamo già messo a disposizione i luoghi per custodire le quote di vaccino che la macchina commissariale metterà a disposizione. La prima quota è di 53.000 vaccini a cui ne seguiranno altri 53.000 per il richiamo, dedicati in primis al personale sanitario e socio sanitario e agli anziani".

Ha espresso riconoscenza per il dono anche l'assessore Bini "un albero illuminato in un luogo di sofferenza ma anche di resilienza e resistenza che è dimostrazione simbolica della nostra capacità di lottare dal punto di vista sanitario ed economico". Bini ha auspicato una ripartenza di tutti gli aspetti della nostra vita e sottolineato la proficua collaborazione con le categorie economiche.