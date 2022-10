Accoglienza dei cittadini ucraini a Pordenone

“Un progetto ben riuscito e condotto, che ha saputo dare risposta immediata ed efficace al bisogno emerso di dare accoglienza ai profughi ucraini e che ha messo in evidenza il cuore grande di Pordenone, tra singoli volontari e associazioni. La città ha risposto in modo straordinario dando prova di grande solidarietà e di capacità di fare rete, rispondendo con entusiasmo all’appello del sindaco. Come Amministrazione comunale ci siamo attivati immediatamente e con efficacia per dare una accoglienza che fosse materiale, ma anche immateriale, fatta di relazioni, calore umano e amicizia, onorando in questo modo i nostri valori che sono di pace, accoglienza, fratellanza, solidarietà”.

Si è espressa con queste parole l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pordenone Guglielmina Cucci, a margine del piccolo evento di festa organizzato dalla cooperativa Nuovi Vicini, che su incarico del Comune gestisce il Servizio di accoglienza in emergenza in favore dei cittadini ucraini, con base all’ex centro anziani di via Piave.

Durante l’incontro, allietato anche da un momento conviviale con pietanze preparate dagli ospiti, le famiglie ucraine alloggiate nel centro hanno espresso gratitudine per tutte le persone che hanno collaborato alla loro accoglienza. Presente anche Carolina Costa, Viceprefetto Aggiunto, che ha apprezzato i risultati del progetto, rimarcando la possibilità offerta dall’incontro di toccare con mano quanto realizzato, dando un volto e delle storie a quanto normalmente vede passare in ufficio sotto forma di atti burocratici.

I servizi offerti alle famiglie riguardano vitto e alloggio, mediazione linguistico-culturale, informazione e orientamento legale, orientamento al territorio, assistenza sociale, assistenza psicologica, corsi di lingua italiana e assistenza sanitaria.

Il progetto, apertosi ad aprile di quest’anno, ospita 40 persone, dislocate in 12 mini appartamenti. La composizione delle famiglie accolte ad oggi è di 18 adulti e 14 minori: madri e padri soli con figli e donne sole senza figli. Ad attivarsi sono stati diversi cittadini privati e moltissime realtà locali: Protezione Civile Pordenone, Rotary Club Pordenone, Rotary Club Pordenone Alto Livenza, Lions Pordenone Naonis, Soroptimist, Fidapa, Panathlon Pordenone, Inner Wheel e Lady Avventura, Associazione Down Friuli Venezia Giulia - sezione di Pordenone Onlus, Melarancia, Associazione Genitori Melarancia, Centro Culturale Casa “A. Zanussi” Pordenone, ANA Gruppo Pordenone Centro, Parrocchia San Ulderico, Parrocchie Sacro Cuore e Immacolata, Parrocchia Sant’Agostino Pordenone, Istituto Salesiano Don Bosco, Istituto Vendramini, Soroptimist Club Pordenone, Eurosporting Cordenons, GEA, Umana Forma e Caritas Diocesana di Concordia Pordenone.