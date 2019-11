Accoglienza oggi, l'esperienza di Nicoletta Ferrara

Venerdì 15 novembre a Camino di Buttrio si parlerà di accoglienza, ma soprattutto di che cosa significhi fare accoglienza in famiglia oggi. A raccontare la straordinaria storia della sua famiglia ci sarà Nicoletta Ferrara, insegnante di Treviso, che dal 2015 ospita in casa 6 ragazzi africani richiedenti asilo. L’incontro, che si terrà alle ore 20.30 nella parrocchia di SS. Giacomo e Bartolomeo Apostoli (via Chiesa, 5) è organizzato dalla parrocchia insieme alla comunità dei Padri Saveriani di Udine, in collaborazione con EMI.



Durante la serata Ferrara racconterà di come lei, il marito Antonio Calò e i loro 4 figli siano arrivati alla decisione di prendere in casa Ibrahim, Tidjane, Sahiou, Mohamed, Saeed e Siaka, tutti musulmani e provenienti da 4 diversi paesi africani, all’indomani del tragico naufragio del 18 aprile 2015, dove persero la vita quasi mille migranti. Descrivendo le difficoltà incontrate, ma anche i tanti momenti di felicità e di divertimento – tra lingue che si mescolavano, tra un piatto di pastasciutta e una specialità africana, festeggiando insieme la fine del Ramadan e il Natale – Ferrara mostrerà come la famiglia Calò sia riuscita a realizzare un modello di accoglienza che funziona e che, soprattutto, è replicabile (ma senza nessuna pretesa di essere definiti eroi – «non ci sentiamo migliori di nessuno» scrive nel volume Ferrara): oggi i ragazzi parlano italiano, hanno tutti un lavoro e alcuni di loro sono riusciti ad ottenere la protezione umanitaria. Una scelta coraggiosa e ai tempi controcorrente, di chi davvero li ha aiutati «a casa loro», il cui valore è stato riconosciuto e premiato sia dal Presidente Mattarella che dal Parlamento Europeo di Strasburgo.



Nel corso della serata sarà presentato il libro di Nicoletta Ferrara, A casa nostra. I nuovi ragazzi della famiglia Calò (edito da EMI, prefazione di Alex Zanotelli), alle cui pagine l’autrice ha voluto affidare il suo personale racconto di questa esperienza di madre di 10 «figli».

L’AUTRICE

Nicoletta Ferrara, maestra di scuola primaria a Treviso, dal giugno 2015 accoglie in casa, insieme al marito Antonio Calò e ai 4 figli, 6 ragazzi africani migranti. Per la loro scelta sono stati premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Parlamento europeo.