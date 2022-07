Accordo tra Agenzia delle Dogane e Comune di Grado

E’ stato firmato questo pomeriggio il protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Dogane e il Comune di Grado. A siglare l’intesa il Direttore territoriale Adm Veneto-Fvg Davide Bellosi, il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Gorizia Umberto Figliuolo e il Sindaco Claudio Kovatsch.

La firma segna un momento d’importanza strategica per creare una sinergia che consenta, in virtù delle rispettive competenze, di favorire un costante coordinamento per un efficace contrasto alle attività illecite connesse al commercio in un territorio dove il turismo costituisce una fondamentale risorsa economica.

In particolare, ciò avverrà con il contrasto alla vendita e all’introduzione nel territorio di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità, accertare e sanzionare le attività illecite, anche per prevenire gli effetti nocivi sul consumatore finale.

Per concretizzare l’impegno, è stata installata, all’interno della sala mostre dell’ex Cinema Cristallo in viale Dante Alighieri, una vetrinetta espositiva contenente campioni di prodotti contraffatti sequestrati dall’Agenzia. L’esposizione permanente dei beni sequestrati vuole far conoscere al consumatore il fenomeno della contraffazione e i danni provocati, per contrastare la diffusione sul mercato di merci contraffatte a discapito dei prodotti originali, prevenendo gli effetti nocivi sulla salute e la sicurezza dei cittadini e sull’economia.