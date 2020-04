AcegasApsAmga, autolettura gas ancora più semplice con WhatsApp

Da oggi arriva l’autolettura del contatore gas anche tramite WhatsApp. AcegasApsAmga, in qualità di società di distribuzione del gas, ha attivato un nuovo servizio di rilevazione delle letture tramite la nota app, in collaborazione con la società di lettura MBS.

Le letture rilevate verranno poi comunicate alle società di vendita per una corretta e puntuale fatturazione.

L’obiettivo è duplice: da un lato garantire l’emissione di bollette in linea con i consumi reali (evitando successivi conguagli più elevati), dall’altro, offrire ai clienti un’ulteriore modalità di comunicazione ancora più veloce e smart. Questo aspetto è importante soprattutto per tutti gli utenti che si trovano ad avere i contatori in punti non facilmente accessibili dai letturisti. Inoltre, questa modalità consente anche di evitare l’ingresso di personale tecnico nelle proprietà private.



I passaggi per la comunicazione dell’autolettura WhatsApp

In arrivo la campagna attiva per la comunicazione letture sul nuovo canale

In futuro altri inviti alla lettura: per fruirne è possibile comunicare il numero di telefono via mail

Ulteriori canali per trasmettere le autoletture del servizio gas

Per comunicare la lettura del contatore tramite WhatsApp bastano pochi, semplici, passi.1) Inserire nella rubrica telefonica il numero dedicato al servizio:2) Nel momento in cui si vuole comunicare la lettura, inviare al numero il messaggio “Autolettura”3) Il sistema automatico, a quel punto, risponde con un messaggio in cui richiededi comunicare prima il numero di PDR (Punto di riconsegna), il codice identificativo di ciascun contatore che si trova in bolletta, poi la lettura del contatore stesso.4) Per evitare eventuali errori, il cliente è successivamente invitato a scattare e inviare una foto del display del contatore.È consigliabile effettuare l’autolettura almeno una volta ogni due mesi.Per promuovere il nuovo servizio, nei prossimi giorni partirà poi una campagna attiva di comunicazione letture, da parte di AcegasApsAmga. I clienti che al momento della sottoscrizione del contatto hanno rilasciato il proprio numero di cellulare riceveranno, sempre dal numero di telefono 351.8044440, un messaggio di invito alla comunicazione della lettura, a cui potranno rispondere esattamente con i passaggi indicati sopra. Nel caso il messaggio arrivasse da un numero diverso è bene non rispondere per evitare eventuali raggiri.Periodicamente, AcegasApsAmga, potrà inviare ai clienti altri solleciti alla lettura via WhatsApp, sempre dal numero di telefono 351.8044440. Chi desiderasse riceverli, e non avesse comunicato il proprio numero di cellulare al momento della sottoscrizione del contratto, potrà attivare il servizio comunicando il proprio numero telefonico via mail al seguente indirizzo: acegasapsamga@autolettura.eu.Oltre alla nuova modalità WhatsApp, restano comunque sempre validi anche gli altri canali per trasmettere le autoletture relative al contatore del gas:Sito Internet: https://acegasapsamga.autolettura.eu// Mail: acegasapsamga@autolettura.euTramite comunicazione alla propria Società di vendita