AcegasApsAmga per M'Illumino di meno

Sono oltre 15mila i MWh risparmiati nel corso dell’anno appena concluso, corrispondenti al consumo medio di 7.000 famiglie, grazie alle azioni messe in campo da AcegasApsAmga e controllate. Il 16 febbraio è, infatti, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, in occasione della quale si svolge l’ormai nota iniziativa m’illumino di meno promossa da Rai Radio2 con Caterpillar.

Per questa giornata anche AcegasApsAmga ha voluto rendicontare il proprio impegno quotidiano e quello delle società controllate per un futuro sostenibile. Da tempo, infatti, l’Azienda sceglie di utilizzare esclusivamente energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

A ciò si aggiungono le azioni di efficientamento energetico messe in campo nel 2022 presso le proprie sedi e impianti, portando a un risparmio complessivo di 418 MWh, di cui 407 MWh solo in Friuli Venezia Giulia.

Anche le società controllate hanno dato un contributo fondamentale: Hera Luce, società leader nel settore dell’illuminazione pubblica, ha infatti ottenuto un risparmio di 14,5 GWh (GigaWattora) grazie agli interventi di riqualificazione sugli impianti di illuminazione gestiti nei molti Comuni su tutto il territorio nazionale.

Infine, l’attività di Hera Servizi Energia, una delle più grandi ESCo italiane, che realizza interventi di efficientamento energetico su edifici pubblici e privati e impianti industriali, ha permesso di risparmiare circa 752 tep nel corso dell’ultimo anno evitando l’emissione in atmosfera di oltre 2.085 tonnellate di CO2.

Dopo Hera Luce anche Hera Servizi Energia ha ottenuto la certificazione del proprio bilancio materico da Bureau Veritas. La certificazione testimonia l’uso efficiente delle risorse in chiave di economia circolare realizzate da Hera Servizi Energia, con ricadute positive ambientali, economiche e sociali, misurando e rendicontando il bilancio materico dei prodotti, servizi e progetti offerti. Partendo dal presupposto che i rifiuti possono essere riutilizzati e tornare a nuova vita, in un circolo virtuoso che può durare all’infinito, Hera Servizi.

Energia ha voluto iniziare a certificare il bilancio materico dei propri progetti, analizzando l’intero processo di realizzazione, partendo dalla filiera dei fornitori, al materiale riciclato utilizzato e riutilizzabile a fine vita degli impianti, per concludere con l’attenzione dimostrata all’economia circolare integrata nelle strategie di business aziendale. Anche AcegasApsAmga nel corso del 2022 ha ottenuto un importante riconoscimento con la certificazione AFNOR. Si tratta della norma che ad oggi costituisce il principale riferimento internazionale per l’implementazione di un sistema di gestione di progetti per l’economia circolare che tengono in considerazione gli impatti ambientali, sociali ed economici dei progetti aziendali di economia circolare. Progettare un prodotto o servizio circolare, richiede di prevedere il riutilizzo di almeno parte dei materiali, riciclandoli e portandoli a nuova vita, contenendo così i consumi di materiale vergine.