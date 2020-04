Acqua 'salata', bollette anche triplicate

Come vi avevamo anticipato ieri, all'interno delle bollette dell'acqua in arrivo in questi giorni sarà presente una 'sorpresa', per molti inaspettata, per i più attenti - invece - una scadenza prevista e della quale si era parlato in un passato non troppo remoto.

Stiamo parlando del conguaglio retroattivo che prevede il ricalcolo dell'acqua utilizzata dal 1 gennaio 2018 a marzo 2020, così come è previsto dalle tariffe stabilite poco più di due anni fa dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti.

Gli utenti Cafc, specialmente imprenditori, baristi e ristoratori e le famiglie composte da 1 a 3 persone, potrebbero, dunque, trovarsi fatture con importi triplicati. E' quello accaduto ad esempio a Lazzaro Solero, titolare dell'Osteria La Ghiacciaia di Udine che si è ritrovato una fattura da saldare di 1.600 euro netti e che definisce la vicenda 'kafkiana'. Nonostante le perplessità sul metodo adottato, la scarsa comunicazione in merito e l'emergenza coronavirus in corso, il consumo arretrato, volenti o nolenti, sarà da pagare.

Il ricalcolo, per quanto amaro per molti utenti visto che può arrivare a cifre con tre zeri, è stato reso obbligatorio dall'Autority nazionale di settore (ARERA) che ha previsto per il mercato regolamentato l'applicazione di una nuova "articolazione delle tariffe" a parità di ricavi. Non ci sono errori, dunque, le fatture in fase di recapito in questi giorni tengono conto delle indicazioni ricevute dall'Autority nazionale, con l'applicazione di conguagli sui consumi effettuati.

Cafc ci ha informati che gli Enti Gestori non hanno avuto possibilità di sottrarsi a questo obbligo di legge. "Non si tratta di un aumento delle tariffe in valore assoluto - ci ha spiegato Salvatore Benigno, presidente del Servizio Idrico Integrato - ma di una diversa "spalmatura" delle medesime con l'applicazione di una tariffa crescente definita con un principio base di equità di fondo: chi più consuma, più deve pagare".

"L'Autority - prosegue il dirigente Cafc - ha voluto sancire un maggiore equilibrio tra consumi idrici ed equità sociale incentivando comportamenti virtuosi da parte delle famiglie e delle imprese per la conservazione della risorsa idrica".

"Da questo principio di fondo per le famiglie si prevede l'applicazione di un criterio di calcolo delle tariffe che premia le famiglie maggiormente numerose (i nuclei familiari con maggiore componenti pagheranno di meno), mentre per le attività economiche si supera il vecchio metodo di pagamento ad abbonamento (pago un tot indipendentemente dai consumi che faccio) per applicare una tariffazione definita sugli effettivi consumi".

Poiché gli adempimenti sono stati decisi e adottati mesi prima dell'esplosione della pandemia e della crisi che ne è conseguita, Cafc in pieno accordo con i Comuni adotterà ogni azione utile per sostenere quanti fossero in difficoltà con i pagamenti delle fatture emesse prorogando di 60 giorni la scadenza delle date fatture o rateizzando gli importi delle fatture con piani personalizzati senza applicazione di interessi passivi.

"Faremo particolare attenzione alle attività economiche colpite dalla fase di lockdown prolungato di questi mesi", ha aggiunto Benigno. "Consigliamo, inoltre, l'auto lettura dei contatori, in modo tale da ricevere fatture definite sui consumi reali e non presunti. Va da sé che il nuovo metodo tariffario, prevedendo la tariffazione solo sui consumi effettivi per le imprese e attività economiche in genere, non considererà più il pagamento di un importo minimo durante i mesi di fermo attività, come sarebbe successo con l'applicazione del vecchio metodo tariffario. Gli effetti, però, si vedranno nelle fatture future".