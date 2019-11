Acqua alta a Venezia, Palmanova pronta ad aiutare

“Immagini drammatiche e che colpiscono profondamente. È nostro dovere, della nostra città come di tutta la regione Friuli Venezia Giulia, mandare un messaggio di vicinanza alla gente di Venezia e al suo Sindaco così come attivare forme di aiuto concreto per fare in modo che i danni siano ridotti al minimo e che la situazione torni al più presto alla normalità”. Il Sindaco di Palmanova Francesco Martines ha voluto rivolgere alcune parole al primo cittadino della città lagunare duramente colpita dal maltempo e dell’innalzamento del livello delle acque.



E aggiunge: “Palmanova, costruita proprio dai veneziani nel 1593, come avamposto difensivo di terra della Serenissima, ha sempre mantenuto un forte legame con Venezia, ricordandone la dominazione durante molti eventi cittadini tra cui la Rievocazione Storica. È sconcertante sapere come un patrimonio storico e artistico immenso sia in pericolo e rischi di subire danni incalcolabili. La salvaguardia della nostra storia deve diventare una priorità assoluta dell’azione di governo, sia per ricordare ciò che eravamo sia per valorizzarne le bellezze in chiave tursitica”.



Foto Facebook del Comune di Venezia