Acqua e fango, laghi in sala di attesa

Per i due maggiori laghi della nostra regione, quello di Cavazzo e quello di Barcis, continua lo studio di rispettive soluzioni agli annosi problemi che li riguardano. L’argomento è finito all’esame della commissione in Consiglio regionale.



Il progressivo interrimento del lago di Barcis è da sempre una priorità della giunta regionale tanto da aver costituito, già nel 2018, un gruppo di lavoro per l’analisi e l’individuazione delle soluzioni operative collegate alle problematiche connesse con il fenomeno di accumulo di detriti. Sono state così indicate tre azioni: nel breve periodo un intervento di sghiaiamento di circa 120mila metri cubi con trasporto a valle; nel medio periodo un intervento di circa 350mila mc con trasporto a monte per ripristinare pesanti erosioni della val Cimoliana; infine, nel lungo periodo un intervento sistematico anche con soluzioni alternative al trasporto su strada derivante da uno specifico studio di fattibilità che analizzi i costi e i benefici di ogni soluzione sia in termini economici sia ambientali.



Lo studio di fattibilità di questi lavori è stato affidato al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, che si è avvalso dell’ingegnere pordenonese Nino Aprilis. Lo studio sarà disponibile dopo il 15 maggio e valuterà le possibilità di soluzioni alternative al trasporto su gomma.Per il lago di Cavazzo, invece, il concorso di idee previsto ideato nel 2018 non ha avuto esito ed è stato perciò costituito un tavolo di lavoro per coinvolgere i portatori di interesse, al quale siedono permanentemente gli esperti nominati da ciascuno dei tre Comuni (Bordano, Cavazzo, Trasaghis).Il Tavolo si è già riunito 4 volte da giugno 2020 fino allo scorso gennaio raccogliendo i contributi del concessionario A2A, del mondo dell’agricoltura e delle associazioni ambientaliste.In base a quanto emerso da questi incontri preliminari attualmente si stanno confrontando i rilievi batimetrici disponibili per valutare l’effettivo impatto dello scarico della centrale idroelettrica sul fondale del Lago.