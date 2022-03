In occasione delle celebrazioni per la ‘Giornata mondiale dell'acqua’, il Comune di Mortegliano, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale (OGS), organizza l'evento aperto al pubblico dal titolo 'Acqua: una risorsa infinita? Storie di persone, valori e opportunità'.



L’incontro sarà un momento di riflessione rispetto alle risorse idriche in Friuli Venezia Giulia, volto a raccontare con approccio sia scientifico che sociale, il rapporto di questo prezioso bene comune con il territorio e il popolo che lo abita. Si parlerà di acqua a livello planetario fino a raggiungere la specificità del fiume Tagliamento.



L’incontro si avvarrà dell'introduzione di Eddi Gomboso, già Presidente del Cafc e della relazione di Chiara Scaini, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale.

L'evento avrà luogo martedì 29 marzo alle ore 20:45 presso l’Aula Magna delle Scuole Medie di Mortegliano in Via L. Da Vinci, 3.