Ad Adorgnano di Tricesimo c'è attesa per il pignarul

Come da pluridecennale tradizione, anche quest’anno la sera del giorno 6 gennaio dalle ore 18.00 gli abitanti di Adorgnano verranno illuminati dalla luce calda del Pignarul allestito a San Pelagio nei pressi della chiesetta campestre e da decenni uno dei più imponenti della zona con un’altezza di circa 15 metri. Già da metà dicembre i giovani del luogo con tanta disponibilità ed impegno raccolgono materiale da ardere e lo accatastano attorno ad un palo piantato nel terreno per permettere alle numerose persone, in particolar modo ai bambini, di passare un’oretta insieme a stupirsi per l’altezza delle fiamme e ad interpretare la direzione del fumo facendo le dovute previsioni per l’anno nuovo bevendo un buon bicchiere di brulè e di cioccolata calda.

Per concludere si vuole ricordare un’iniziativa di solidarietà in memoria dell’amico Gabriele Mansutti scomparso prematuramente undici anni fa e per moltissimi anni coordinatore del gruppo giovani per l’allestimento del pignarul: con le offerte raccolte il gruppo giovani del pignarul rinnoverà l’adozione a distanza di una bambina boliviana dando così la possibilità di far festa assieme a loro anche a chi è meno fortunato.