Ad Aquileia apre le porte la Domus di Tito Macro

Venerdì 25 settembre, alle 16, si terrà l’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità e della stampa, della Domus di Tito Macro ad Aquileia.

L’intervento di valorizzazione e musealizzazione della ‘Domus di Tito Macro’ nell’area archeologica dei fondi Cossàr riguarda l’unica abitazione romana finora conosciuta per intero ad Aquileia, dopo gli scavi archeologici eseguiti dall’Università degli Studi di Padova in convenzione con la Fondazione Aquileia e su concessione del MiBACT.



L’innovativo progetto è stato realizzato, oltre che con i finanziamenti regionali alla Fondazione Aquileia, anche grazie ad un importante contributo di ALES Arte Lavoro e Servizi, società in house del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ed è stato redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, coordinato dall’arch. Eugenio Vassallo, sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.



La Domus copre una superficie di 1.700 metri quadrati e rappresenta un “unicum” in Europa: si potranno apprezzare l’articolazione di una grande casa romana aquileiese, la destinazione dei suoi ambienti, la bellezza dei pavimenti musivi. Si tratta della più ampia struttura di copertura in laterizio monocromo di un’area archeologica realizzata in Europa in modo da alludere alle forme della casa romana, con l’implicita sfida di dar forma alle letture interpretative più aggiornate delle tracce emerse dalle attività di scavo.

La dimora si estendeva per circa 1.500 metri quadri tra due delle strade lastricate della città, all'interno di un isolato che ha restituito alcuni tra i più pregevoli mosaici ora esposti al Museo Archeologico Nazionale e quello del Buon Pastore provvisoriamente collocato a Palazzo Meizlik. In particolare, gli scavi hanno permesso di riconoscere la pianta della domus del I secolo d.C., quando la casa dovette appartenere a un certo Tito Macro, il cui nome è inciso su un peso in pietra rinvenuto nei recenti scavi.

La nuova copertura comprende circa 560 metri quadri della domus, corrispondenti alla parte orientale, con le botteghe (tra cui un forno per la panificazione, i cui resti sono rimasti in vista) affacciate su uno dei cardini, stanze da letto e di servizio, parte del corridoio che circonda il giardino, dotato di una fontana di cui si sono riconosciuti i resti. I pavimenti musivi sono stati oggetto di un attento restauro conservativo, che li ha riportati all'antico splendore.

L'elegante e agile struttura, sostenuta da pilastri d’acciaio verniciato in rosso pompeiano, allude nella sua articolazione ai volumi dell'antica domus: il tetto si compone di un’intelaiatura lignea, che sostiene la copertura in coppi e tegole, ispirati a quelli in uso in età romana. Ai lati la struttura è chiusa da elementi in laterizio, orientabili per una ventilazione ottimale dell'area coperta.

Il secondo stralcio, concluso nei primi mesi del 2020 estende la struttura nella parte occidentale, verso il secondo cardine, con l'ambiente di rappresentanza principale e l'atrio che si apriva sulla strada.

L’investimento complessivo, compresi gli scavi e i restauri, è di sei milioni di euro, per metà generosamente finanziati da Ales. Il progetto è stato realizzato dal gruppo coordinato dall’architetto Eugenio Vassallo e i lavori sono stati realizzati dall’associazione d’imprese guidata da CP Costruzioni e composta da Eu.Co.Re, C.M.T ed Elettro 2 S.

Il visitatore potrà percorrere gli spazi interni di un'antica dimora romana, riconoscere i vari locali e la loro destinazione funzionale, ammirare le pavimentazioni musive.