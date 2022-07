Il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanini, ha consegnato ieri sera ad Aquileia i premi Carati d'autore a esponenti del mondo rurale e vitivinicolo, dell'enogastronomia, della stampa specializzata e dello sport.

Si tratta di un riconoscimento ideato vent'anni fa da Arga Fvg, l'Associazione regionale della stampa agricola, agroalimentare, ambiente e territorio, presieduta da Carlo Morandini, dall'Assoenologi Fvg, guidata da Matteo Lovo, e dall'Unione cuochi, coordinata da Marinella Ferigo, per rendere merito a personaggi delle rispettive categorie professionali che si fossero distinti nella valorizzazione delle tradizioni, delle peculiarità del territorio e dell'identità.

Nella 14esima edizione il premio è andato a Bruno Pittaro, dell'azienda Pittars di San Martino al Tagliamento, per gli enologi, ad Alessandra Salon, già conduttrice dell'omonimo ristorante di Arta Terme, per l'enogastronomia, a Efrem Tassinato di Piove di Sacco (Pd), segretario dell'Unaga, l'Unione nazionale delle Arga e collaboratore di testate nazionali nonché fondatore della rete sostenibile Wigwam, tra i giornalisti, a Franco Dal Cin, già direttore generale dell'Udinese Calcio e creatore del "miracolo" Zico in maglia bianconera, per lo sport.

Zanin ha colto l'occasione per mettere in risalto il ruolo della stampa specializzata e l'attività svolta lungo il suo percorso professionale dal presidente Morandini. Il presidente si è altresì soffermato sulla vicinanza concreta della Regione al mondo rurale ancora chiamato ad affrontare un'emergenza, questa volta dovuta alla siccità. Un settore che si impegna, che rischia, che si mette in gioco sul paradigma della qualità, come la famiglia Clementin che ha ospitato la manifestazione.

Tutto questo dimostra la forza di un territorio, ha concluso Zanin rivolgendosi a Renata Capria D'Aronco - presidente del club per l'Unesco di Udine che assieme alla sezione friulana di Italia Nostra presieduta da Gabriele Cragnolini collabora al premio Carati d'autore - che presenta la più elevata densità di siti Unesco d'Italia, a dimostrazione della qualità di una terra dalle mille sfaccettature.