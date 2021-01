Il covid spegne i festeggiamenti per l'Epifania, ma c'è chi come la Pro Loco di Ariis si attrezza per far vivere la magia dei falò tradizionali in modalità virtuale. Il Pignarûl di Ariis del 2021 si potrà ammirare online questa sera, martedì 5 gennaio alle 21, sulla pagina di Villa Ottelio Savorgnan - Luogo del Cuore, per vivere tutti insieme il tradizionale falò epifanico tra il fiume Stella e la storica villa di Ariis.