Ad Arta Terme la finale di Mister Italia

Sarà Arta Terme a ospitare, dal 2 al 5 febbraio, i partecipanti alla finale nazionale di Mister Italia che si terrà sabato 4 febbraio nel “Salone delle Feste” di Palazzo Savoia.

La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Arta e del sostegno di PromoTurismoFvg e del Consorzio BIM Tagliamento, come già da un paio d’anni, sarà presentata da una Miss Italia degli anni scorsi. Dopo Denny Mendez e Susanna Huckstep, questa è la volta di Gloria Zanin che ha vinto il prestigioso titolo nel 1992.

Al suo fianco la friulana Sonia Malisani, titolare in carica del titolo Miss Turismo Italia che, a settembre, volerà in Cina per rappresentare l’Italia alle finali mondiali di Miss Tourism World al fianco di altre 80 concorrenti provenienti dai cinque continenti.

In qualità di ospiti e di giurati due Mister delle due nazioni confinanti con il Fvg: da Vienna arriverà Roman Schindler – Mister Austria 2021, mentre da Isola Al Sivka – Mister Slovenia 2022.

Il Mister Italia vincitore della serata di Arta Terme contraccambierà la visita presenziando alle prossime finali di Mister Austria e Mister Slovenia. Tra i concorrenti che arriveranno ad Arta da varie regioni d’Italia, oltre all’assegnazione delle fasce storiche abbinate a Mister Italia (Mister Cinema, Mister Eleganza, Mister Sorriso, ecc.), sarà individuato anche un concorrente che, nei prossimi mesi, parteciperà a uno dei concorsi di bellezza mondiali abbinati al concorso. Prima della pandemia, vari titolati hanno partecipato a Mister Mondo, Mister Universo, Mister international,...

L’ultimo friulano a vincere il titolo di Mister Italia è stato Mirko Pividore di Udine (nella foto) che, nel 2018, si piazzò al primo posto. L’immagine, le acconciature e il trucco delle conduttrici, dei concorrenti e dei Mister ospiti sarà curato dal team di Ondina Equipe di Lignano, dal make-up artist Flavio Muccin per “Il Tulipano”. Partner del concorso Acqua Lauretana, Amen gioielli, Radio Wow, Wella, Barachini scarpe e World of Beauty.