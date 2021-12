Ad Arta Terme torna l’antico mercato di Santa Lucia

L’associazione Culturale Amîs di Darte, da anni parte attiva nella vita della comunità di Arta Terme, organizza per domenica 12 dicembre 2021 l’Antico mercato di Santa Lucia. Alle 10.00 è prevista l’apertura del tradizionale mercato in cui si potranno trovare prodotti artigianali e agroalimentari tipici della nostra terra di Carnia. Verso le ore 12.00 sarà possibile degustare il “mangjâ” di Sante Luzie che prevede tra i piatti tipici: il mignestron, i cjarsons, brovade e muset. Non mancherà la polenta e altri piatti che potranno essere assaporati direttamente lì oppure da asporto. Un’attrattiva da non perdere sarà il trenino per grandi e piccoli che domenica 12 dicembre 2021 tornerà a percorrere le strade del paese (Arta, Piano e Terme), per far fare ai bimbi un divertente giretto e permettere ai grandi di spostarsi agevolmente a bordo del simpatico convoglio (il servizio è gratuito). Alle 16.00 circa arriverà Santa Lucia che distribuirà doni a tutti i bambini presenti. Si ricorda che i festeggiamenti inizieranno la sera del 09 dicembre alle ore 19.00 con l’accensione del grande albero di Natale di Arta e termineranno con la festa religiosa del 13 dicembre 2021 con la Santa Messa alle ore 09.00 e 10.30 e alle 14.30 vesperi e processione con Santa Lucia. Augurando che il programma di questo evento possa essere apprezzato, l’associazione culturale Amîs di Darte Vi aspetta numerosi per vivere con semplicità l’atmosfera natalizia di queste giornate ad Arta Terme, nel rispetto di tutte le attuali normative anti Covid. Per qualsiasi informazione ulteriore potrete seguirci sulla pagina facebook: http://www.facebook.com/amisdidarte