Ad Arta un pomeriggio lungo milioni di anni

Sarà un pomeriggio tutto dedicato alla scoperta e al divertimento, quello proposto dal Geoparco delle Alpi Carniche, in collaborazione con il Comune di Arta Terme e la proloco, per il prossimo sabato 8 agosto, alla Mostra Permanente del Fossile di Piano d'Arta, a partire dalle 16.00: UN POMERIGGIO LUNGO… MILIONI DI ANNI!



Sotto i gazebo posizionati nell’area esterna della mostra, i piccoli geoesploratori potranno fare un viaggio nel tempo attraverso letture animate che avranno per protagonisti i fossili, i dinosauri e perfino i coproliti (in altre parole… Le cacche fossili), mentre gli esperti del geoparco saranno a disposizione di grandi e piccini per mostrare da vicino alcuni dei reperti fossili più belli della collezione.

Sarà possibile anche visitare la Mostra accompagnati dalle guide e scoprire i più suggestivi siti geologici della Carnia attraverso i meravigliosi video di SentieriNatura.

L’evento si terrà anche in caso di cattivo tempo. Verranno rispettate le norme di sicurezza anticontagio da Covid19 previste per gli eventi, perciò il numero di partecipanti sarà ridotto.



La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria contattando gli uffici del Geoparco presso l’UTI della Carnia: 0433/487726 -0433/487779 - 335 7697838 – info@geoparcoalpicarniche.org