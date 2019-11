Ad Attilio Maseri il premio Friuladria solidarietà più

“Una vita personale e professionale sempre improntata ai massimi livelli che gli hanno garantito di onorare in ambito internazionale la sua terra: il Friuli. Umanità, professionalità ed impegno come fondamenti di una vita dedicata alla scienza e, attraverso le istituzioni, al futuro dei giovani e delle persone meno fortunate”. Questa la motivazione con con cui Crédit Agricole FriulAdria consegnerà ad Attilio Maseri il premio “Solidarietà Più” - sesta edizione nell'ambito del 18° concerto solidale “Gospel alle Stelle”, promosso dall'Associazione Comunità del Melograno Onlus e in programma il 15 dicembre, alle 18, al Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”.

Professore e cardiologo di fama internazionale (classe 1935), ha lavorato con il premio Nobel André Frédéric Cournand ed è stato punto di riferimento dei maggiori centri di ricerca italiani e stranieri. Membro della Johns Hopkins Society of Scholars, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti donando l’’intero ammontare dei premi a sostegno di progetti di ricerca.

Fondatore e presidente onorario della Fondazione “Per il tuo cuore - Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri”, è stato insignito Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Commendatore dell’ordine di San Gregorio Magno da Papa Woytila.

Apprezzato per l’umanità e l’attenzione al malato, ha pubblicato più di 750 articoli su riviste specializzate ed è stato cardiologo della Casa reale inglese e del pontefice Giovanni Paolo II. “Questa donazione nasce dal legame profondo che ho sempre avuto con la mia terra. Vuole essere uno stimolo per chi ha intenzione di contribuire allo sviluppo del Friuli. Voglio stimolare e offrire ai giovani la visione di quello che si può fare se ci si prova”, queste le parole a corredo della donazione di Palazzo Antonini all’Università di Udine a cui in precedenza aveva devoluto la biblioteca Florio.

Crédit Agricole Friuladria, che nelle edizioni precedenti ha voluto premiare l'impegno di Don Davide Larice, Laura Bassi, don Pierluigi Di Piazza, Mauro Ferrari e Caterina Tomasulo, ogni anno sostiene iniziative socio solidali inserite nel circuito Sport Cultura Solidarietà, quali il concerto benefico, il cui incasso sarà interamente devoluto a favore delle attività promosse presso la casa famiglia per disabili intellettivi adulti che la Comunità del Melograno Onlus gestisce a Lovaria.

Si ricorda che i biglietti (€ 13,00 intero - € 9,00 ridotto per under 18 e accompagnatori persone con disabilità – gratuito per under 10 e persone con disabilità) per assistere al concerto, che vedrà salire sul palco FreeVoices&JAZ e le formazioni giovanili Marinelli Gospel Choir e Coro Valussi, possono essere acquistati su VivaTicket, presso la biglietteria del Teatro (dal martedì al sabato, dalle 16 alle 19) e la Feltrinelli di Udine (venerdì, 9.30 – 13.00).