Ad Aviano apre un nuovo Hub territoriale

Domenica 24 aprile, alle ore 11.30, si terrà l’inaugurazione alla presenza delle autorità dell’Hub territoriale di Aviano.

Ortoteatro offrirà esperienze culturali ed educative per bambini e famiglie, che, unite all’enogastronomia locale, renderanno la giornata ricca di proposte golose e interessanti, per dare un degno battesimo a questo nuovo e innovativo punto di riferimento culturale per il territorio.



HUB Aviano si inserisce in un’azione territoriale promossa da Fondosviluppo per la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico sotto utilizzato e si basa sulla co-progettazione pubblico-privata e finalizzata a creare sviluppo locale sostenibile.



Le finalità dell’HUB sono dare visibilità al territorio; promuovere il territorio attraverso il coinvolgimento attivo delle realtà esistenti; rendere territorio e stakeholder consapevoli che una visione progettuale interconnessa e di qualità sia il solo modo per portare sviluppo.