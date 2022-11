Addestramento e formazione per la Protezione civile Fvg

Numerose le attività che vedono impegnati oggi i volontari di Protezione civile delle squadre comunali del Friuli Venezia Giulia.

A Udine, nella sede comunale, una trentina di volontari partecipano al corso di radio comunicazioni. Provengono dai paesi di Aquileia, Arta Terme, Campoformido, Caneva, Cormons, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mereto di tomba, Muzzana del Turgnano, Sedegliano, Trieste, Udine, Rivignano Teor insieme all'Ana.

A Valvasone Arzene esercitazione del Distretto Meduna Tagliamento "Meduna Tagliamento in tenda 2022" con i volontari dei comuni del Distretto.

Addestramento cinofili ad Aviano. Ad Azzano Decimo giornata ecologica. Ad Aquileia i volontari della squadra comunale di Protezione Civile incontrano il nuovo parroco.

A Romans d'Isonzo i volontari di Protezione civile della locale squadra comunale sono presenti a supporto e assistenza in occasione della fiera di Santa Elisabetta.

A Montereale Valcellina, nell'ambito delle attività di addestramento operativo in materia antincendio boschivo del Corpo forestale regionale, la Stazione forestale di Barcis in collaborazione con le Stazioni forestali di Maniago e Claut e del Gruppo AIB di Protezione Civile di Montereale Valcellina, ha organizzato, sabato 19 novembre, in località Zuccul Supigna, un'esercitazione di antincendio boschivo.

Coinvolto il personale del Corpo forestale regionale delle Stazioni forestali di Barcis, Maniago e Claut; il personale del Corpo forestale regionale dell'Ispettorato forestale di Pordenone e i gruppi comunali di Protezione Civile del settore Antincendio boschivo dei comuni di Montereale Valcellina, Andreis, Maniago, Frisanco, Polcenigo e Aviano (coinvolte per prossimità), oltre al gruppo comunale di Protezione Civile, settore tecnico-logistico del Comune di Frisanco e la Protezione Civile regionale - Sala operativa regionale / Sor.

L'esercitazione è consistita nella simulazione dello spegnimento di un incendio divampato in una macchia boscosa adiacente un corso d'acqua. È stato allestito al modulo antincendio con il montaggio di un vascone per il pescaggio dell'acqua da parte dell'elicottero. Hanno preso parte all'esercitazione numerosi volontari.