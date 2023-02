Addestramento in montagna per le truppe alpine

La Brigata alpina Julia ha pianificato e condotto una serie di attività addestrative e corsi di specialità, nelle aree di Passo del Tonale, in provincia di Brescia, e nel comune di Tarvisio, inserite nel progetto “Mountain Warfare 2023”.

Circa 60 allievi provenienti dai reparti della Julia hanno partecipato all’addestramento articolato in quattro moduli, caratterizzati da attività di sfruttamento del terreno e stazionamento, pernottamento in alta quota, superamento di ostacoli e pattugliamento in ambiente montano.

Lo svolgimento delle attività è stato possibile grazie allo sforzo logistico e operativo di tutti i reparti dipendenti della Julia, che ha strutturato due corsi paralleli nei poli addestrativi di Passo del Tonale e Tarvisio, a guida rispettivamente del 7° e dell’8° Reggimento alpini.