Addestramento in Norvegia per i piloti dell’elisoccorso Elifriulia

Addestramento avanzato al volo strumentale per i piloti dell’elisoccorso Elifriulia con destinazione Stavanger, una delle più antiche cittadine della Norvegia, dove ha sede il simulatore di volo della Norwegian Competence Center Helicopter (NCCH), che riproduce fedelmente l’elicottero Airbus H145, utilizzato per il servizio di elisoccorso della nostra regione, di cui Elifriulia è appaltatrice dal 1992.

Per la sessione, è stata utilizzata la tecnologia GNSS (navigazione satellitare), che consente di operare in condizioni meteorologiche marginali, quindi garantire operazioni ‘ognitempo’ da parte dello staff di elisoccorso in Friuli Venezia Giulia. L’addestramento sul Full Flight Simulator, con cui si misurano piloti provenienti da aziende elicotteristiche di tutto il mondo, è stato effettuato simulando voli in condizioni di tempo avverso a bassa quota lungo i fiordi e le valli norvegesi, ambienti similari alle nostre valli alpine.

Il supporto della tecnologia SBAS (Space-Based Augmentation System) di EGNOS, rete europea di satelliti geostazionari che migliorano la precisione della rete GNSS, offre notevoli vantaggi in termini di sicurezza e operativi, per elicotteri adeguatamente equipaggiati, in particolare nelle operazioni HEMS. La precisione fornita da questo tipo di navigazione può aiutare a mitigare il rischio del cosiddetto volo controllato nel terreno. Inoltre, la navigazione PBN consente di creare una struttura di rotte e avvicinamenti strumentali PinS (Point in space) su qualsiasi elisuperficie ritenuta idonea, quale ad esempio un ospedale, sul quale si potrebbe volare anche in condizioni meteo IFR.

L’addestramento effettuato da Elifriulia ha l’obiettivo di formare il personale con i più elevati e recenti standard, sia per la preparazione tecnica sia per garantire il massimo della sicurezza nelle operazioni di elisoccorso, diurne e notturne, anche in condizioni meteo degradate.

“Siamo tra le prime tre aziende in Italia a percorrere questo iter per ottenere la certificazione – dichiara Federica Dal Cin, CEO di Elifriulia – il livello di avanguardia della nostra realtà si riflette direttamente sulla qualità del servizio di elisoccorso regionale offerto".

Fra i compiti assegnati a Elifriulia, rientra anche la formazione del personale dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia impegnato in interventi aerei. Elifriulia è infatti tra le scuole volo più prestigiose in Italia: perfettamente adeguata alle normative anti-Covid, i corsi teorici sono tenuti in maniera telematica, mentre la parte pratica viene svolta nella base elicotteristica di Ronchi dei Legionari in piena sicurezza. Il prossimo appuntamento per iniziare il percorso di Pilota Privato e Professionista sia di elicottero sia di aereo è a maggio. Per info: school@elifriulia.it; 0481-778901/2