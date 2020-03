Adiconsum, sos con una chat line

In queste settimane di emergenza Coronavirus, sono tante le segnalazioni che ogni giorno arrivano all’Adiconsum Cisl e che riguardano, ad esempio, la gestione dell’affitto abitativo, la sospensione dei mutui, l’annullamento di voli e viaggi e relativi rimborsi.

"Al fine di tutelare comunque tutti i consumatori, pur avendo gli sportelli fisici chiusi in ragione delle ordinanze in materia di sicurezza - riferisce il presidente Giuseppe De Martino - l’Adiconsum ha messo a disposizione attraverso il suo sito nazionale www.adiconsum.it una chat line, attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 dove gli operatori sono disponibili in tempo reale, a dare informazioni e suggerimenti".

A supporto di questo servizio, Adiconsum Friuli Venezia Giulia ha attivato anche uno specifico indirizzo e-mail, aiutami.adiconsumfvg@gmail.com, dove possono essere inviati quesiti ed eventuali richieste di assistenza.

“In questo modo – spiega De Martino - Adiconsum Fvg vuole contribuire ad alleviare, per quanto le compete, le conseguenze della situazione creatasi con il Covid-19”.