Adiconsum, tre nuovi sportelli contro il caro energia

Tre nuovi sportelli per dare informazioni contro il caro-energia: da domani, a Latisana, e dalla prossima settimana anche a Cividale e Gorizia, Adiconsum, l’associazione dei consumatori della Cisl Fvg, aprirà, finanziati dalla Regione, tre nuovi punti di contatto con i cittadini.

“L’obiettivo – commenta il presidente dell’Associazione, Giuseppe De Martino – è dare informazioni ed assistenza alle famiglie, i cui bilanci sono messi in crisi dall’aumento dei costi dell’energia. Oggi in Italia almeno 10 milioni di famiglie è in povertà energetica ed anche nella nostra regione sono tangibili gli effetti, stimiamo, infatti, dalle 120 mila a 169 mila persone in difficoltà per via delle bollette”.

Gli sportelli – tutti aperti dalle 15 alle 17 – si trovano: a Cividale, in via della Libertà 20/3 tutti i martedì; a Latisana, in piazza Matteotti 12, tutti i giovedì; a Gorizia, in via Manzoni 5, tutti i martedì.

Quello dell’energia, malgrado sia amplificato dal perdurante conflitto in Ucraina, non è un tema nuovo con il quale fare i conti.

“L’Italia – incalza De Martino - produce nel proprio territorio solo il 22,5% dell'energia consumata e quindi è fortemente condizionata da dinamiche di mercato esterne. Tra le possibili nuove strade da percorrere per ridurre tale dipendenza c’è lo sviluppo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, ma da recenti indagini solo il 14 % degli italiani è a conoscenza dei temi relativi alle fonti di energia alternative quali, ad esempio, fotovoltaico, eolico o la costituzione delle Comunità Energetiche”.