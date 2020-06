Adolescenti al tempo della pandemia

In una situazione tanto complessa e in continuo divenire come questa attuale della pandemia in corso, del tutto nuova e dalle prospettive incerte, gli adolescenti sono riusciti a stupirci per la maturità con cui si sono dimostrati in grado di gestirla, a tratti forse più degli adulti. Nell’ambito delle lezioni di Cittadinanza e Costituzione, condotte dalla docente di Italiano e storia Gabriella Tomat, attivate con didattica in presenza e in seguito con didattica a distanza, i futuri maturandi hanno fatto alcune considerazioni e riflessioni. Sono riflessioni di alunni e alunne delle classi quinte del Liceo Scientifico, opzione Scienze applicate, dell’Istituto Gabriele D’Annunzio di Gorizia.



"Mai mi sono soffermato a pensare cosa fosse, cosa sia veramente la libertà, perché l’ho sempre avuta e l’ho sempre data per scontata ma oggi sperimento su di me che così non è. Ho compreso che la libertà, oltre ad essere un diritto, prima di tutto è un dono, tra i più preziosi. La pandemia ce l’ha tolto. Capisco però e condivido le limitazioni che ci sono state imposte, perché comprendo l’emergenza e la portata straordinaria e transitoria di questi provvedimenti. Tuttavia quando prevale la mia sfera emotiva che in questo momento è difficile da contenere per il perdurare dello stare a casa, sento salire rabbia, frustrazione, un grande nervosismo. Quando ironizzavo sugli “arresti domiciliari” non capivo: oggi invece lo provo su di me. Sento che mi è stato rubato un pezzo di vita: era, è il mio ultimo anno, l’anno della matura, sarà, ma sarà altro e non quello che mi aspettavo". J. H.



"….Oggi non vediamo violati gli articoli 13 e 16 della Costituzione, in quanto gli stessi permettono l’applicazione delle restrizioni adottate e per questo motivo non mi sono soffermato su questi aspetti, ma ho preferito evidenziare come la quarantena avrebbe dovuto cambiarci, ma in realtà sta manifestando il peggio delle persone. Ciò che mi preoccupa non è la restrizione delle libertà personali quanto la reazione popolare ad esse; estremamente esagerata perché ignara delle motivazioni di tali restrizioni… C’è chi si chiede ancora perché sia segregato in casa, mentre io mi stupisco di come la stupidità umana sia senza fondo". E. T."…adesso abbiamo la consapevolezza, però, di essere tutti sulla stessa barca e una cosa che succede in un angolo sperduto del nostro pianeta, può condizionare la vita di miliardi di persone, come purtroppo vediamo in questo periodo. Alla fine però penso che, pian piano, tutto tornerà come prima: l’essere umano è corruttibile per natura, e la brama di successo, denaro e potere tornerà ad infettarlo e per questo non esiste alcun vaccino, purtroppo. Ci sono state molte pandemie in passato, ma l’uomo è tornato sempre alla sua vera natura. I ricchi e potenti attraverso i mass media, i social, gli influencer, le pubblicità continueranno a manipolarci e noi a farci manipolare". F. B."Sarebbe un bene se, finita la pandemia, le persone rivalutassero al meglio la loro vita, facessero le scelte giuste in relazione alla situazione da cui sono usciti. Spero che altri come me si siano resi conto di quanto siamo fortunati ad avere la libertà che certe persone nel resto del mondo non hanno mai avuto né ancora hanno a causa di guerre o altre violenze, o sistemi politici, o povertà Sicuramente il cambiamento non sarà radicale ma spero che le relazioni tra uomo e natura e tra uomo e uomo migliorino. Come si è visto, con il blocco totale delle città, delle fabbriche, degli spostamenti, delle produzioni, la Terra sta ritornando a respirare, il che è molto positivo e dovremmo rivalutare il modo in cui conviviamo con il nostro pianeta. Dall'altra parte, a causa della pandemia, molti si ritroveranno senza lavoro, il mondo si troverà in una crisi economica abissale, i paesi più poveri si troveranno in una situazione ancora più drammatica. Spero si prenderanno decisioni in grado di dare risposta ai problemi più urgenti , quelli degli uomini e quelli dell’ambiente". A. P."Penso che tornare alla normalità dopo una catastrofe di questa portata sia un processo molto lungo. Per chi non è stato toccato personalmente dalla malattia, per chi non ha perso né visto soffrire un proprio caro, per chi ha mantenuto il lavoro, sarà un facile ritorno alla vita normale. Bisogna però pensare a chi non si trova in queste condizioni. È in momenti come questi che sono fondamentali allora l'aiuto, la comprensione, i piccoli gesti di bontà. Ora come ora è faticoso essere felici e pensare positivo a causa di tutto l'orrore che sperimentiamo ogni giorno. Ciò che è importante secondo me è uscirne arricchiti, per quanto si può, da questa che, pur nella sua tragedia, è una esperienza. Le persone, in genere, imparano e crescono meglio quando sono messe alle strette, nelle condizioni più difficili. È importante pensare al futuro e cercare di migliorarlo, ma è altrettanto importante pensare al presente ed affrontarlo con coscienza e consapevolezza, non facendosi soggiogare dalla paura, anche se fondata". A. C.