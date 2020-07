Aeson, viaggi artistici alla scoperta dei segreti del paesaggio dietro casa

In un anno speciale come questo Aeson coglie l'occasione per immaginare un modo nuovo, sicuro e inedito per interpretare il territorio, attraverso l'arte, la natura e le storie delle persone.

Il fascino dei paesaggi dell'Isonzo e delle campagne circostanti, dall'11 al 26 luglio, ospiterà un edizione diffusa fatta di passeggiate artistiche, opere di land art itineranti, eventi segreti, esperienze notturne, luoghi sconosciuti e spettacoli acustici dall'eccellenza del panorama musicale Friulano e Sloveno.

Gli spazi immaginati per ospitare eventi creativi ed itineranti nella natura comprenderanno i boschi e gli spazi naturali del Fiume Isonzo ma anche aziende agricole del Territorio vicine per sensibilità al festival nella natura più atteso nella nostra Regione. AESON non si ferma perchè crediamo che la cultura non sia solo intrattenimento, ma un ingrediente fondamentale per il futuro delle nostre Comunità e della qualità del Paesaggio.



Questa sarà un'edizione Slow con eventi dal sapore inedito in luoghi e orari diversi ogni volta, il numero di spettatori sarà limitato e sarà necessario prenotarsi.Le location spesso saranno segrete e verranno comunicate agli iscritti solo il giorno prima dell'evento.I contenuti del programma saranno come sempre multisfaccettati ed una serie di allestimenti artistici itineranti sapranno riproporre le atmosfere che hanno distinto AESON. Musica, teatro, danza, storie e land art anche quest'anno ci invitano ad osservare la natura vera dei nostri paesaggi da altre prospettive.Durante ogni passeggiata artistica il pubblico verrà accompagnato alla scoperta di luoghi inediti di queste terre. Insieme ai creativi di AESON, ad esperti naturalisti, attori e interpreti di musica originale, artisti e narratori ci immergeremo in esperienze dal sapore puro e selvaggio, in un mondo segreto che sta appena dietro la porta di casa.è il festival di arti nella natura che si evolve dal 2008 nei territori della Riserva Naturale Foce dell'Isonzo, è proposto dall'Associazione Ecopark con il patrocinio, supporto e la collaborazione della Regione FVG (Assessorato alla Cultura + Direzione Centrale Ambiente ed Energia), Turismo FVG, Comune di Fiumicello Villa Vicentina, Comune di San Canzian d'Isonzo, Cooperativa Sociale Thiel.In partnership con ARLEF, Veneto Agricoltura, Comune di Aquileia, Libertorio d'Arte Fulvio Zonch, Centro Studio e Restauro Gorizia, Club per l’UNESCO di Gorizia, Associazione Corima, MCLU Koper, Kud Morgan, Azienda Agricola la Mel Fiumicello, Azienda Agricola Tarlao Aquileia, Azienda Agricola Terra di Ciona Fiumicello.