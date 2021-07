Afa e caldo estivo, come difendere cani e gatti

L'estate rovente si fa sentire e come gli esseri umani, anche gli animali soffrono il caldo. Come proteggerli e portare loro refrigerio? Vi riproponiamo una piccola guida dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA con semplici consigli per tutelare cani e gatti dal caldo.



COSA NON FARE

Innanzittutto mai tenere chiusi in auto ferme sotto al sole cane e gatto, perché in pochi minuti gli animali potrebbero star male fino a morire; evitare di portare a spasso il cane nelle ore centrali e di picco del caldo della giornata, in particolare evitare camminate sull'asfalto sotto il sole rovente, che potrebbero provocare scottature gravi ai polpastrelli. Spiaggia sconsigliata nelle ore calde, così come le corse sotto il sole e le pedalate con cane al guinzaglio (quest'ultima pratica è vietata).



Cane e gatto non devono essere lasciati chiusi sul balcone, anche se munito di ombra perchè il caldo potrebbe esserle fatale. Meglio lasciare loto la possibilità di rientrare in casa a rinfrescarsi.

Attenzione a dove riponiamo il cibo e la ciotola dell'acqua: mai sotto il sole!



COSA FARE

Osservare il proprio animale, qualora ci fossero problemi di salute, e chiamare subito il proprio veterinario in caso di segnali d'allarme.

Lasciare sempre una ciotola d'acqua fresca (non fredda) a disposizione, ricordandosi di cambiare l'acqua spesso e lasciarla in spazi freschi e ombreggiati.

Per le passeggiate, scegliere le ore più fresche, specialmente nelle prime ore della mattina o alla sera dopo l'imbrunire, quando le temperature scendono.



In inverno come d'estate mai dimenticarsi dell'educazione, quindi raccogliere le feci e lavare con acqua la pipi' del cani, portando sempre una bottiglietta di acqua al seguito.