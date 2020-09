Affascinati dal cervello, focus sul rapporto tra cibo, mente e cervello

È il cibo la nuova passione e ossessione del nostro tempo: spesso in chiave “coreografica”, se non addirittura competitiva fra una sfida e l’altra dei contest tv, anzichè attraverso un approccio consapevole al valore del cibo in rapporto alla nostra salute. Siamo quello che mangiamo, si dice. Ma, a prescindere dalle ricette propinate dalle chef star del momento, sappiamo davvero quanto il cibo è importante per il nostro organismo, e in particolare per il nostro cervello? L’interrogativo sarà filo rosso della 13a edizione della storica rassegna “Affascinati dal cervello”, di scena nell’Auditorium di Casa Zanussi a Pordenone, ideata e promossa dall’IRSE Istituto Regionale di Studi Europei, per quattro incontri, ogni giovedì del mese, a partire da giovedì 8 ottobre in orario 15.30/17.30.



Spiega la presidente IRSE Laura Zuzzi che "obiettivo di questa edizione 2020 è la messa a fuoco del complesso rapporto tra cibo, mente e cervello grazie al prezioso contributo di ricercatori e ricercatrici impegnati nello studio delle sfaccettature di questa intricata relazione. Si spazierà dalla ricerca sulle sensazioni oggettive generate dal cibo e percepite dal nostro cervello attraverso gusto, olfatto e vista, allo studio della influenza sullo sviluppo cognitivo, della sfera comportamentale e, in alcuni casi, dei disturbi alimentari clinico-patologici".



Si parte, come annunciato,per esplorare “” con il docente, ordinario al Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC dell’Università di Trento. Il cibo, notoriamente, è una esperienza che coinvolge tutti i nostri sensi: per questo è importante essere consapevoli di come interagiscono gli impulsi sensoriali rispetto alle nostre scelte alimentari, e alla loro fruizione.si prosegue con “”: sarà la biologa nutrizionista, membro della supervisione scientifica per Fondazione Umberto Veronesi, ad approfondire il tema per offrire indicazioni utili sui corretti stili di vita.appuntamento con lo speciale convegno a più voci su “”. L’occasione per evidenziare l’impegno a livello territoriale di pediatri, psicologi, operatori sanitari sui disturbi in età precoce, con il coinvolgimento di famiglie e mondo della scuola. Interverranno, Direttore Dipartimento Materno Infantile Ospedale “Santa Maria degli Angeli di Pordenone e Direttore ad interim S.C. “Pediatria San Vito-Spilimbergo;, psicoterapeuta e psicologo, direttore del Centro Disturbi Alimentari di San Vito al Tagliamento;, presidente di ADAO Friuli onlus Associazione Disturbi Alimentarie Obesità., infine, ultimo appuntamento su “”. Interverrà, ricercatrice a King’s College Londra e al Dipartimento di Psicologia Università di Padova. I relatori saranno introdotti dai divulgatori scientifici Marcello Turconi e Gianluca Liva, con formazione in neuroscienze, storia della scienza e comunicazione presso la SISSA di Trieste.La partecipazione è gratuita sia “in presenza”, nel totale rispetto delle norme di sicurezza, che in diretta streaming. Ancora qualche posto disponibile, su prenotazione.Info IRSEo scrivendo a irse@centroculturapordenone.it